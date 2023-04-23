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Haberler Fotohaber 23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920’de anlam ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 23.04.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 06:30

23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920’de anlam ve önemi nedir?

Büyük önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan tarihçesi ile gündeme geliyor. Hem bayram hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan 1920, halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm yurtta sevinçle karşılanan bugünün anlamı, önemi ve tarihi değerini kavramak isteyenler 23 Nisan'da ne oldu, anlamı ve önemi ne sorusuna yanıt arıyor. Peki 23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920'de anlamı ve önemi nedir?

23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920’de anlam ve önemi nedir?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına hediye edilmiştir. Milletlerin tarihi geçmişlerinde anmaya ve kutlamaya değer ulusal günleri, milli bayramları ve haftaları vardır. Bunlardan birisi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Peki 23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920'de anlam ve önemi nedir?

23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920’de anlam ve önemi nedir?

23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? 23 NİSAN'DA NE OLMUŞTUR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

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23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920’de anlam ve önemi nedir?

23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan hakkında merak edilen detaylar şöyle;

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

23 Nisan nedir, ne olmuştur? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920’de anlam ve önemi nedir?
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