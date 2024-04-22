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Giriş Tarihi: 22.04.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 17:00

YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. yıl dönümünü kutluyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Milli bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermediği sorgulanıyor. Noterde işi olan kişiler 23 Nisan noterler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan noter çalışma saatleri 2024 yılı için gündemde. Peki, 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, yanıtı.

YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

23 Nisan noterler açık mı tatil mi sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olması sebebiyle noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Bu noktada iş yeri, araba, konut alım satım işlemleri ve belgelemede ihtiyaç duyulan kurumda işi olan kişiler 23 Nisan noter çalışma saatleri 2024 sorgulamalarına başladı. Peki, 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte, 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!

YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI, TATİL Mİ?

23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

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YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

23 NİSAN'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Noterler de 23 Nisan Salı günü hizmet vermeyecek.

YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

23 Nisan Salı günü noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 24 Nisan Çarşamba gününü beklemesi gerekiyor.

YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 23 Nisan tarihlerine ait nöbetçi noter de bulunmuyor.

Buna göre 23 Nisan Salı günü nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.

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