YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

23 Nisan noterler açık mı tatil mi sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olması sebebiyle noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Bu noktada iş yeri, araba, konut alım satım işlemleri ve belgelemede ihtiyaç duyulan kurumda işi olan kişiler 23 Nisan noter çalışma saatleri 2024 sorgulamalarına başladı. Peki, 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte, 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı!