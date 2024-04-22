YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI? 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte nöbetçi noter sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 22.04.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
17:00
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. yıl dönümünü kutluyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Milli bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermediği sorgulanıyor. Noterde işi olan kişiler 23 Nisan noterler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan noter çalışma saatleri 2024 yılı için gündemde. Peki, 23 Nisan Salı yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, yanıtı.