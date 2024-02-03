23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

23 Nisan, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gün olmakla beraber, Ulusal egemenlik bayramı olarak Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Çocukların heyecan ve coşkuyla karşıladığı bu anlamlı günde 23 Nisan şiirleri ve sözleri paylaşılıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri!