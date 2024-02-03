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Haberler Fotohaber 23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri
Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:24

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Bu özel ve anlamlı gün için 23 Nisan şiirleri gündemde! İlkokul ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde kullanılması için 23 Nisan şiirleri ve sözleri paylaşılıyor. İşte, 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri!

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

23 Nisan, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan önemli bir gün olmakla beraber, Ulusal egemenlik bayramı olarak Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Çocukların heyecan ve coşkuyla karşıladığı bu anlamlı günde 23 Nisan şiirleri ve sözleri paylaşılıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri!

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Bugün çocuk günüdür,
Dünyanın düğünüdür,
Ulusumun ünüdür,
Hoş geldin .

Bağımsızlık özüdür,
Kardeşliğin günüdür,
Atatürk'ün sözüdür,
Hoş geldin 23 Nisan.

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23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

23 NİSAN'LA İLGİLİ ŞİİRLER 2 KITALIK

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

23 NİSAN ŞİİRLERİ 1. SINIF

Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.

23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | 2-3-4-5 kıtalık en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri

3 Kıtalık 23 Nisan Şiiri

Gelin çocuklar gelin!
Bayramımız var bugün.
için,
Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,
Şarkılar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının
Büyük insanlarıyız,
Üstünde bu vatanın
Hür, mesut ve kaygısız
Daima yaşayacağız.

-

Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,
Gülüyor,
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

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