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Haberler Fotohaber 23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 12:23

23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi

23 Nisan tarihi hem 1. TBMM'nin kuruluşu hem de Atatürk'ün bu günü dünya çocuklarına armağan edişi sebebiyle önem taşıyor. Bu eşsiz günün anlamı ve önemi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler 23 Nisan'da ne oldu sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 23 Nisan 1920'de neler oldu sorusunun yanıtı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı ve önemi…

23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi

23 Nisan'da ne oldu sorusu, bu önemli günün tarihine ışık tutmak ve tarihçesi hakkında bilgi edinmek isteyenlerce araştırılıyor. Bu yıl TBMM'nin kuruluşunun 104. yılını kutlarken aynı zamanda çocuk bayramının coşkusunu yaşatıyoruz. Dünya tarihinde eşine rastlanmayan bu özel gün, hem o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olması yönünden hem de çocuklara verilen önemin göstergesi olarak yüz yılı aşkın süredir kutlanıyor. İşte 23 Nisan'ın anlamı ve önemi.

23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi

23 NİSAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

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23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi

23 NİSAN'DA NE OLDU?

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir...

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi

23 NİSAN 1920'DE NE OLDU?

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir.

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