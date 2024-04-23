Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
12:23
23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamı ve önemi
23 Nisan tarihi hem 1. TBMM'nin kuruluşu hem de Atatürk'ün bu günü dünya çocuklarına armağan edişi sebebiyle önem taşıyor. Bu eşsiz günün anlamı ve önemi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler 23 Nisan'da ne oldu sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 23 Nisan 1920'de neler oldu sorusunun yanıtı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı ve önemi…