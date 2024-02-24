Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
07:53
23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?
23 Şubat Cuma reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ayrıca TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı da ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 23 Şubat sonuçları…