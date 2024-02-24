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Haberler Fotohaber 23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 07:53

23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?

23 Şubat Cuma reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ayrıca TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı da ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 23 Şubat sonuçları…

23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Kızılcık şerbeti, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Cuma akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 23 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?

23 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

Dün Gelinim Mutfakta, Yemekteyiz ve diğer gündüz kuşağı programlarında haftanın eleme heyecanı ekranlara gelirken akşam saatlerinde ise sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluştu.

Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş Kuşları, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ayrıca TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı da ilk bölümüyle ekran macerasına başladı.

23 Şubat Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI 16 ŞUBAT 2024

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?

AB'de ise birinci sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti özet, üçüncü sırada Yalı Çapkını yer aldı.

23 Şubat reyting sonuçları tablosu: Dün akşamın reyting sonuçları ile Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını zirvenin sahibi kim oldu?

ABC1 listesinde de ilk sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Kızılcık Şerbeti özet yer aldı.

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