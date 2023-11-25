25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Halka arz takvimi Kasım 2023 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. 25-30 Kasım tarihleri arasında herhangi bir arz olup olmadığını merak eden yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. 30 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Peki, Bugün yeni halka arz var mı? Önümüzdeki hafta hangi şirketler halka arz olacak? Hangi şirket ne kadardan arz olacak, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…