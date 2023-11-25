25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR!

Şeker Yatırım Menkul Değerler 'in halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 120 milyon TL olan sermayesinin 155 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon TL pay ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin mevcut ortağı Şekerbank TAŞ'nin sahip olduğu 17,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.