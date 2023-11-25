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Haberler Fotohaber 25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 25.11.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 13:43

25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Halka arz takvimi Kasım 2023 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. 25-30 Kasım tarihleri arasında herhangi bir arz olup olmadığını merak eden yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. 30 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Peki, Bugün yeni halka arz var mı? Önümüzdeki hafta hangi şirketler halka arz olacak? Hangi şirket ne kadardan arz olacak, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…

25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Halka arz olacak şirketler ve talep toplama tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre halka arz olacak olan hisseler belli oldu. Buna göre bu hafta 3 şirketin halka arz olacak. Batı Ege GYO, Cates Elektrik ve Şeker Yatırım talep toplama tarihleri açıklandı. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket kaç lot verecek, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, halka arz takvimi

25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

SPK'DAN ÜÇ YENİ FİRMAYA ONAY!
Sermaye Piyasası Kurlu Batı Ege GYO, Cates Elektrik ve Şeker Yatırım'ın halka arzını onayladı.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Çates Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ'nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR!

Şeker Yatırım Menkul Değerler 'in halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 120 milyon TL olan sermayesinin 155 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon TL pay ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin mevcut ortağı Şekerbank TAŞ'nin sahip olduğu 17,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİ 25,26,27,28,29,30 KASIM 2023!
Halka arz olacak şirketler SPK onayından geçiyor. Sermaye Piyasası Üst Kurulu tarafından onaylanan firmalar belirlenen takvim doğrultusunda talep topluyor ve kısa süre içerisinde halka arz sonuçları açıklanıyor. Şartları uygun olmayanlar ise kabul görmüyor.

25-30 KASIM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz olacak. Birçok firma sermayesini büyütmek için halka arz başvurusunu yaptı. Ancak değerlendirme işlemleri sürüyor. Halka arz başvurusu yapan şirketler ise bu şekilde;

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