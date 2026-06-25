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Haberler Fotohaber 25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8
Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:29

25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

25 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışında gün boyunca dizi tekrarları, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve spor karşılaşmaları yer alacak. İşte, 25 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışı…

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25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

25 Haziran Perşembe günü televizyon kanallarının yayın programı netleşti. Gün boyunca gündüz kuşağı içerikleri, haber bültenleri ve sevilen yapımlar ekrana gelirken, akşam saatlerinde farklı türlerde programlar izleyici karşısına çıkacak. 25 Haziran TV yayın akışı içerisinde TRT 1'de Dünya Kupası heyecanı yaşanırken ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'in akşam kuşağı yapımları da merak konusu.

25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Var Mısın Yok Musun
  • 23.40 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 00.40- Altı Üstü İstanbul
  • 03.20- Aldatmak
  • 05.30- Bir Gece Masalı
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25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Aşk-ı Memnu
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Efsane
  • 22.30 – Baba Yadigârı
  • 01.00- Efsane
  • 03.00- Gelinim Mutfakta
  • 05.00- Taş Kağıt Makas
25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 – Bahar
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Muhtemel Aşk
  • 23.15 – Muhtemel Aşk
  • 01.45 – Muhtemel Aşk
  • 03.45 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – İstanbullu Gelin
  • 09.30 – Ateşböceği
  • 12.00 – Benim Tatlı Yalanım
  • 14.00 – Aramızda Kalsın
  • 16.30 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Doğanın Kanunu
  • 23.00 – Çınar Ağacı
  • 01.30- Çınar Ağacı
  • 03.30- İstanbullu Gelin
  • 05.00- Baba Ocağı
25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.15 – Hayallerinin Peşinde
  • 07.00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 08.05 – Hangimiz Sevmedik
  • 10.25 – Kasaba Doktoru
  • 13.40 – Seksenler
  • 14.45 – Yürek Çıkmazı
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Ehl-i Beyt Aşkına
  • 21.30 – Modern Doğu Masalları
  • 22.30- Kupa Saati
  • 23.00 – Ekvador - Almanya | 2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı
  • 01.15- Kupa Saati
  • 02.00 – Japonya - İsveç | 2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı
25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – MasterChef Türkiye
  • 10.00 – Gazete Magazin
  • 13.00 – MasterChef Türkiye
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
  • 00.15 – MasterChef Türkiye
  • 02.30- Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04.30- Oynat Bakalım
  • 05.30- Tuzak

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