25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

25 Haziran Perşembe günü televizyon kanallarının yayın programı netleşti. Gün boyunca gündüz kuşağı içerikleri, haber bültenleri ve sevilen yapımlar ekrana gelirken, akşam saatlerinde farklı türlerde programlar izleyici karşısına çıkacak. 25 Haziran TV yayın akışı içerisinde TRT 1'de Dünya Kupası heyecanı yaşanırken ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8'in akşam kuşağı yapımları da merak konusu.