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25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8
Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 13:29
25 Haziran TV yayın akışı | Bugün TV’de neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8
25 Haziran Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk, Doğanın Kanunu ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışında gün boyunca dizi tekrarları, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve spor karşılaşmaları yer alacak. İşte, 25 Haziran Perşembe gününün TV yayın akışı…