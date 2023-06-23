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Haberler Fotohaber 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:34

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarında bayram tatilinin 9 güne uzadığını dile getirdi. Böylece devlet kurumları 9 gün boyunca tatil yapacak. İnternet üzerinden alışveriş yapan vatandaşlar, bayram arefesi kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Özel kuryeler ve kargolar, bayramın belirli günlerinde çalışmaktadır. 24 Haziran'da başlayacak olan tatil, 2 Temmuzda sona eriyor. Peki, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT'ler açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık? İşte konu hakkında detaylar

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?

26 ve 27 Haziran kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi soruları gündemdeki yerini almaya başladı. İnternetten alışveriş yapma artık bizim doğal yaşamımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. Düğün sezonu gelirken çeyiz eşyalarını sürekli internet üzerinden alan gelinler, arefe günü kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık sorularını yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre arefe günü 27 Haziran tarihinde idrak edilecek.

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi.

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