Giriş Tarihi: 23.06.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:34

26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT’ler açık mı? Kurban Bayramı arefe günü kuryeler çalışıyor mu, kargo açık mı, saat kaça kadar?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarında bayram tatilinin 9 güne uzadığını dile getirdi. Böylece devlet kurumları 9 gün boyunca tatil yapacak. İnternet üzerinden alışveriş yapan vatandaşlar, bayram arefesi kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Özel kuryeler ve kargolar, bayramın belirli günlerinde çalışmaktadır. 24 Haziran'da başlayacak olan tatil, 2 Temmuzda sona eriyor. Peki, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü kargo, postane ve PTT'ler açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık? İşte konu hakkında detaylar