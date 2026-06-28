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28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8
Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 15:27
28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8
28 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında gün boyu farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında yarışma programları, sinema filmleri, spor karşılaşmalar ve eğlence yapımları ekranlara gelecek. TRT 1'de Dünya Kupası heyecanı yaşanırken, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkacak. İşte, 28 Haziran 2026 Pazar ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…