28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Var Mısın Yok Musun

14.10 Buz Devri

15.45 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Altı Üstü İstanbul

03.00 Aldatmak

5.30 Bir Gece Masalı