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Haberler Fotohaber 28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8
Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:26 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 15:27

28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

28 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında gün boyu farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında yarışma programları, sinema filmleri, spor karşılaşmalar ve eğlence yapımları ekranlara gelecek. TRT 1'de Dünya Kupası heyecanı yaşanırken, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkacak. İşte, 28 Haziran 2026 Pazar ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

28 Haziran Pazar günü televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizilerden filmlere, yarışmalardan spor programlarına kadar birçok yapım gün boyu ekranlarda olacak. Yayın akışının belli olmasıyla izleyiciler için günün program listesi netleşti.

28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Var Mısın Yok Musun
14.10 Buz Devri
15.45 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Altı Üstü İstanbul
03.00 Aldatmak
5.30 Bir Gece Masalı

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28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri
17.15 100. Gazi Koşusu
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Daha 17
00.15 Bas Gaza
02.00 Bas Gaza
03.30 Pazar Gezmesi
04.15 Taş Kağıt Makas

28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Cımbız Ali
07.00 Muhtemel Aşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.45 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı
23.30 Muhtemel Aşk
02.15 Köşeyi Dönen Adam
03.30 Cızbız Ali

28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin
08.30 Kupa Günlüğü
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Erkenci Kuş
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Hazine
22.30 Doğanın Kanunu
01.15 Hazine
03.00 İstanbullu Gelin
04.00 Türk Müziği
05.00 Baba Ocağı

28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04.58 İstiklal Marşı
07.15 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı
08.55 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kod Adı Kırlangıç
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.20 Kupa Saati
22.00 Güney Afrika-Kanada | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
00.15 Kadın Önde Yürür
02.00 Taşacak Bu Deniz
04.40 Gassal

28 HAZİRAN 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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