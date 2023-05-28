28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 28.05.2023 13:53
Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
13:53
Türkiye bugün yeniden sandık başına gidiyor. 14 Mayıs seçimlerindeki cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri %50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı. Bugün, 28 Mayıs Pazar günü yurt genelinde sabah 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı ve seçmenler sandığa gitmeye devam ediyor. Bu noktada çeşitli sebeplerle oy kullanamayacak olan vatandaşlar oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmama cezası ne kadar 2023 merak ediyor. Peki, 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte, merak edilenler…