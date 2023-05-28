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Haberler Fotohaber 28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 13:53

28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Türkiye bugün yeniden sandık başına gidiyor. 14 Mayıs seçimlerindeki cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri %50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı. Bugün, 28 Mayıs Pazar günü yurt genelinde sabah 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı ve seçmenler sandığa gitmeye devam ediyor. Bu noktada çeşitli sebeplerle oy kullanamayacak olan vatandaşlar oy kullanmama cezası var mı, oy kullanmama cezası ne kadar 2023 merak ediyor. Peki, 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte, merak edilenler…

28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Bugün 28 Mayıs itibariyle sabahın erken saatlerinde cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt genelinde oy kullanma işlemi başlarken çeşitli sebeplerle sandığa gidemeyecek durumda olan vatandaşlar oy kullanma zorunlu mu, cezası var mı sorguluyor. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmış fakat seçimin ikinci tura kalması sebebiyle şehir değişikliği gibi sebeplerden bugün sandığa gidemeyecek yurttaşlar oy kullanmama cezası ne kadar sorguluyor. Oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiremeyecek olan binlerce kişi detayları merak ediyor. Peki, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte, tüm merak edilenler…

28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

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28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI 2023
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

YSK ADIM ADIM OY KULLANMA REHBERİ
Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

Buna göre, 28 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:

28 Mayıs bugün ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

NASIL OY KULLANACAĞIM?
1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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