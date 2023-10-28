29 Ekim marketler açık mı kapalı mı son dakika yanıt arıyor. 29 Ekim market çalışma saatleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Resmi tatiller arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı öncesinde bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu noktada hafta sonu alışveriş yapacak olan vatandaşlar, ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki; 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar? İşte marketlerin çalışma durumu ve tüm detaylar.