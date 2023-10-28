29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta sonu denk geliyor. 29 Ekim Pazar günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak bu tarih, resmi tatiller takvimi içerisinde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı oluyor. Hal böyleyken market çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ''29 Ekim marketler açık mı kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarın BİM, A101, ŞOK marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte yarın marketler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı.