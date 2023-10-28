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Haberler Fotohaber 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 11:05

29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta sonu denk geliyor. 29 Ekim Pazar günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak bu tarih, resmi tatiller takvimi içerisinde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı oluyor. Hal böyleyken market çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ''29 Ekim marketler açık mı kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarın BİM, A101, ŞOK marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte yarın marketler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı.

29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?

29 Ekim marketler açık mı kapalı mı son dakika yanıt arıyor. 29 Ekim market çalışma saatleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Resmi tatiller arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı öncesinde bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu noktada hafta sonu alışveriş yapacak olan vatandaşlar, ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki; 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar? İşte marketlerin çalışma durumu ve tüm detaylar.

29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?

29 EKİM MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Marketler resmi tatillerde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Buna göre, 29 Ekim Pazar günü BİM, A101 ve ŞOK zincir marketleri açık olacak.

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29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?

2023 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A 101 market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

ŞOK market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

BİM market 28-29 Ekim günlerinde sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak.

29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM şubeleri hafta içi ve hafta sonu saat 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00 itibariyle kapanış yapıyor.

29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yarın BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu, saat kaça kadar?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 şubeleri hafta içi ve hafta sonu saat 09.00'da müşterilerine kapılarını açıyor ve akşam saat 21.00 itibariyle kapanıyor.

Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada ''Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.'' ifadeleri yer alıyor.

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