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Haberler Fotohaber 29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:39

29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor

Televizyon dünyasının yakından takip ettiği 29 Haziran 2026 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. İzleyiciler, dünün reytingleri hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneliyor. Dünya Kupası maçları, yarışma programları ve yaz dizilerinin takip edildiği ekranlarda izleyenler sevdikleri yayınları araştırıyor.

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29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor

Televizyon izleyicileri ve medya takipçileri, her sabah olduğu gibi bir önceki günün ekran karnesini merak ediyor. 29 Haziran 2026 Pazar günü ekranlara gelen diziler, yarışma programları ve ana haber bültenlerinin performansları, televizyon izleyicisinin takibinde.

29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor

29 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Günlük reyting verilerinin açıklanması için sabit bir saat bulunmasa da, genellikle sonuçlar sabah saat 10:00 ile 11:30 arasında kamuoyuna sunuluyor. 29 Haziran Pazar gününe ait verilerin de benzer bir zaman diliminde veya gün içerisinde güncellenmesi bekleniyor.

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29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor

REYTİNG SIRALAMASI 22 HAZİRAN 2026

Total

1 ALTI USTU ISTANBUL
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 ARJANTIN-AVUSTURYA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI

29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor

AB

1 ARJANTIN-AVUSTURYA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI
2 ALTI USTU ISTANBUL
3 MASTERCHEF TURKIYE

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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