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29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:39
29 Haziran 2026 Reyting Sonuçları açıklandı mı? Total ve AB grubu izlenme oranları sorgulanıyor
Televizyon dünyasının yakından takip ettiği 29 Haziran 2026 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. İzleyiciler, dünün reytingleri hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneliyor. Dünya Kupası maçları, yarışma programları ve yaz dizilerinin takip edildiği ekranlarda izleyenler sevdikleri yayınları araştırıyor.