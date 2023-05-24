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Haberler Fotohaber 29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:41

29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Oy kullanma işlemleri 14 Mayıs Seçimlerinde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda gerçekleşecek. Böylece ikinci tur seçimden sonraki pazartesi 29 Mayıs'ta okul var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken son dakika MEB açıklaması geldi. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı gibi soruları yakın takibe aldı. Bakan Mahmut Özer açıklaması ile tüm bu sorular yanıt buldu. İşte, son dakika açıklaması ile Pazartesi 29 Mayıs tatil mi 2023 sorusunun yanıtı…

29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı sorusu yanıt buldu. 14 Mayıs'ta olduğu gibi ikinci tur seçimde de sandıklar il ve ilçelerdeki okullara kurulacak. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başında olacak vatandaşlar seçimlerden sonraki gün okulların akıbeti hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. 29 Mayıs tatil mi 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklaması ile öğrenci, öğretmen ve velilerin beklediği cevabı verdi. Peki, Pazartesi 29 Mayıs'ta okul var mı, yok mu? İşte, MEB açıklaması…

29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

29 MAYIS'TA OKUL VAR MI YOK MU,?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer soruyu yanıtladı!

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29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

SEÇİMDE SONRA 29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların eğitime 1 gün ara vereceğini duyurdu. Bakan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."

29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

Böylece; Hafta sonuyla beraber okullar 3 gün tatil olmuş olacak. Öğrenciler, 30 Mayıs Salı günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

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