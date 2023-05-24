Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:41

29 Mayıs’ta okul var mı yok mu? 2. tur seçimden sonra 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı? Bakan Mahmut Özer açıkladı!

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Oy kullanma işlemleri 14 Mayıs Seçimlerinde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda gerçekleşecek. Böylece ikinci tur seçimden sonraki pazartesi 29 Mayıs'ta okul var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken son dakika MEB açıklaması geldi. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 29 Mayıs 2023 okullar tatil mi, açık mı, ders var mı gibi soruları yakın takibe aldı. Bakan Mahmut Özer açıklaması ile tüm bu sorular yanıt buldu. İşte, son dakika açıklaması ile Pazartesi 29 Mayıs tatil mi 2023 sorusunun yanıtı…