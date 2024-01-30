Giriş Tarihi: 30.01.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
06:11
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı
Survivor All Star 2024 29 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım kıran kıran mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takım kendini garantiye alırken kaybeden takım oylamayla eleme adayını belirleyecek. Ekrana gelen son bölümde kırmızı ve mavi takıma yedeklerden iki yarışmacı dahil edildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, All Star 2024 eleme adayları...