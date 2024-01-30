Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı

Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçen hafta 4 eleme adayı çıkartan kırmızı takımda Bozok'un sakatlığı nedeniyle eleme gerçekleşmemişti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?" sorularının cevabı bu akşam yayınlanan son bölümün ardından belli oldu. İşte, detaylar…