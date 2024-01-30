Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı
Giriş Tarihi: 30.01.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 06:11

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı

Survivor All Star 2024 29 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım kıran kıran mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takım kendini garantiye alırken kaybeden takım oylamayla eleme adayını belirleyecek. Ekrana gelen son bölümde kırmızı ve mavi takıma yedeklerden iki yarışmacı dahil edildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, All Star 2024 eleme adayları...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı

Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçen hafta 4 eleme adayı çıkartan kırmızı takımda Bozok'un sakatlığı nedeniyle eleme gerçekleşmemişti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?" sorularının cevabı bu akşam yayınlanan son bölümün ardından belli oldu. İşte, detaylar…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 29 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu. Haftalar sonra dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım kendini garantiye alırken kaybeden mavi takım oylamayla eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 29 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 29 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı AYSU oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı

İKİ YENİ YARIŞMACI KATILDI!
Bu hafta iki takıma da yedek yarışmacılar katıldı. Kırmızı takıma 2018 yarışmacılarından Mustafa Kemal, mavi takıma ise 2021 yarışmacısı Dora dahil oldu

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 29 Ocak Survivor eleme adayı olan yarışmacı

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik

SON DAKİKA