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Haberler Fotohaber 2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 12:57

2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Öğrenciler 2023-2024 yılı eğitim- öğretim dönemi bitmeden son tatil haklarını bu ara tatil ile kullanacaklar. İlk dönem ara tatili 11 Kasım- 20 Kasım tarihlerini kapsayan dönemde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle 9 gün tatil yaptılar. Bu sene ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi "ara tatil olmayacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte Bakan Tekin'in açıklaması

2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!

Milyonlarca öğrenci 5 Şubat itibarıyla 2023-2024 yılının ikinci dönemine başladı. Okullarda ders zili çaldı. İkinci döneme başlayan öğrenciler yaz tatilinden önce bir ara tatil daha yapacaklar. Bu seneki ara tatil bayrama denk geliyor. Bakan Tekin bu konuda bir açıklama yaptı. İşte 2.Ara tatil tarihleri

2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 5 Şubat Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başladı. 19 Ocak Cuma günü başlayan 15 günlük yarıyıl tatili sona ererken gözler 2. ara tatile çevrildi. 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu." dedi.

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2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.

2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

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