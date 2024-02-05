Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
12:57
2.Ara tatil tarihleri 2024 || MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? Nisan ara tatil ile ilgili açıklama geldi!
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Öğrenciler 2023-2024 yılı eğitim- öğretim dönemi bitmeden son tatil haklarını bu ara tatil ile kullanacaklar. İlk dönem ara tatili 11 Kasım- 20 Kasım tarihlerini kapsayan dönemde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle 9 gün tatil yaptılar. Bu sene ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi "ara tatil olmayacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, MEB ikinci ara tatil ne zaman, yapılacak mı, iptal mi oldu? İşte Bakan Tekin'in açıklaması