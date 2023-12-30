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Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 01:00

2.TORBA YASA'DA SON DURUM NE? 86 maddelik torba yasasu meclisten geçti mi, ne zaman geçecek?

TBMM'de bütçe görüşmeleri sona erdi. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler meclise ve 2.torba yasaya çevrildi. İçerisinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi birçok önemli madde dikkat çekiyor. 2.torba yasa tüm vatandaşların gündemini meşgul ediyor. 2024 yılına girerken ikinci torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? işte detaylar…

2.TORBA YASA’DA SON DURUM || 86 maddelik Torba yasa meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa için daha önceden yapılan görüşmelerde ilk 42 maddelik teklif onaylanmıştı. Dikkatler ikinci görüşmeye çevrildi. 2024 yılı bütçe görüşmelerinin sonlanmasının ardından 2.torba yasanın görüşülmesi ön görülüyor. Ev hanımlarına emeklilik, fahiş fiyatla mücadele, yeni evlenenlere evlilik kredisi, sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi gibi birçok çalışmayı içinde barındıran Torba Yasa hakkında gelişmelerin yeni yılda nasıl seyredeceği merak uyandırıyor. Peki, Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman Resmî Gazete 'de yayımlanacak? İşte, Torba Yasa güncel son durum!

2.TORBA YASA’DA SON DURUM || 86 maddelik Torba yasa meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin görüşmeleri Meclis Genel kurulunda devam ediyor. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

Ancak bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi.

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinin sonlanıp asgari ücretin açıklanmasından sonra torba yasa teklifinin kalan maddelerinin yeni yılda görüşülmesi bekleniyor.

TBMM sürecinin tamamlanmasının ardından torba yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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2.TORBA YASA’DA SON DURUM || 86 maddelik Torba yasa meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA İÇERİĞİ NE?

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.
Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.
Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

2.TORBA YASA’DA SON DURUM || 86 maddelik Torba yasa meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günden fazla

2.TORBA YASA’DA SON DURUM || 86 maddelik Torba yasa meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

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