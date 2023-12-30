Giriş Tarihi: 30.12.2023 01:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
01:00
2.TORBA YASA'DA SON DURUM NE? 86 maddelik torba yasasu meclisten geçti mi, ne zaman geçecek?
TBMM'de bütçe görüşmeleri sona erdi. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler meclise ve 2.torba yasaya çevrildi. İçerisinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi birçok önemli madde dikkat çekiyor. 2.torba yasa tüm vatandaşların gündemini meşgul ediyor. 2024 yılına girerken ikinci torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? işte detaylar…