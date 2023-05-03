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Haberler Fotohaber 30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:41

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

30. dönem POMEM başvuru tarihi Polis Akademisi tarafından duyuruldu. 10 bin 600 polis alımı başvuru ekranı 2023 sorgulanmaya başladı. Polis Akademisi yayınladığı kılavuzda 10 bin olarak açıkladığı kontenjan sayısını 10 bin 600 olarak güncelledi. Kılavuz ile birlikte polis alımı 2023 başvuru şartları, tarihleri, lisans ve ön lisans kadın ve erkek kontenjanları netlik kazandı. 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. EGM PA duyurusuna göre 1 Mayıs'ta başlayan işlemler, 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 30. Dönem POMEM 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte alıma ilişkin tüm detaylar…

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

POMEM başvuruları 1 Mayıs'ta başladı! Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 yılında KPSS puan türüne göre lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, ön lisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplamda 10 bin 600 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından ''10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? EGM Polis Akademisi duyurusuna göre 1 Mayıs'ta başlayan işlemler 19 Mayıs'ta son bulacak. Peki, 30. Dönem POMEM 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte, EGM PA 30. Dönem POMEM şartları ile 10 bin 600 polis alımı başvuru ekranı 2023…

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 10 BİN 600 POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü erişime açıldı.

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR! 10 BİN 600 POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranı 1 Mayıs 2023 Pazartesi yani bugün erişime açılacak.

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

POMEM 10 BİN 600 POLİS ALIMI KONTENJANLARI NASIL?

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans, 2.000 önlisans mezunu olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10 bin kişilik POMEM kontenjanları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre POMEM'e 8 bin 480 lisans, 2 bin 120 önlisans olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alınacak.

10 bin 600 polis alımı için kontenjanlar şu şekilde;

  • lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın,
  • önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın

olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu (6.900) erkek, (1.580) kadın, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) kadın olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır.''

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

30. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Aday Belirleme Ön Başvurularını son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00'ye kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

30. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

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