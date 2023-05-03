30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

30. dönem POMEM başvuru tarihi Polis Akademisi tarafından duyuruldu. 10 bin 600 polis alımı başvuru ekranı 2023 sorgulanmaya başladı. Polis Akademisi yayınladığı kılavuzda 10 bin olarak açıkladığı kontenjan sayısını 10 bin 600 olarak güncelledi. Kılavuz ile birlikte polis alımı 2023 başvuru şartları, tarihleri, lisans ve ön lisans kadın ve erkek kontenjanları netlik kazandı. 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. EGM PA duyurusuna göre 1 Mayıs'ta başlayan işlemler, 19 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar başvurularını www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 30. Dönem POMEM 10 bin 600 polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte alıma ilişkin tüm detaylar…