30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM başvuru tarihleri, kontenjanları nasıl? 10 bin 600 polis alımı şartları ve POMEM Başvuru ekranı

POMEM 10 BİN 600 POLİS ALIMI KONTENJANLARI NASIL?

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans, 2.000 önlisans mezunu olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10 bin kişilik POMEM kontenjanları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre POMEM'e 8 bin 480 lisans, 2 bin 120 önlisans olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alınacak.

10 bin 600 polis alımı için kontenjanlar şu şekilde;

lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) kadın,

önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) kadın

olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.