30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı (pa.edu.tr)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 259'u Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 33.586 erkek ve 27.669 kadın ile ön lisans mezunu 38.790 erkek ve 21.075 kadın, toplam 121.120 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.''