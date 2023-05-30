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Haberler Fotohaber 30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı (pa.edu.tr)
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:34

30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı (pa.edu.tr)

30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! 10 bin 600 öğrenci alımı için ön başvuru işlemleri 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ''www.pa.edu.tr'' adresi üzerinden gerçekleştirilmişti. Binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgularken beklenen duyuru geldi. Polis Akademisi Başkanlığı bir son dakika açıklamasıyla 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet girişi ile pa.edu.tr internet adresinden sorgulanabilecek. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar, sözlü ve yazılı sınavlara katılım sağlayacak. Peki, 30. Dönem POMEM sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte, Polis Akademisi 2023 POMEM sonuçları sorgulama e-devlet ekranı ve sözlü/yazılı sınav tarihleri hakkında bilgiler...

30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı pa.edu.tr

30. Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı 2023 erişime açıldı! Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak 10 bin 600 öğrenci alımı ön başvuru sonuçları ''www.pa.edu.tr'' adresi üzerinden açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığını duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından adaylar, 30. Dönem POMEM sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 POMEM sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, PA ile 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sayfası ve sözlü/yazılı sınav tarihleri takvimi…

30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı pa.edu.tr

SON DAKİKA: 30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı pa.edu.tr

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 259'u Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 33.586 erkek ve 27.669 kadın ile ön lisans mezunu 38.790 erkek ve 21.075 kadın, toplam 121.120 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.''

30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı pa.edu.tr

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

2023 POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı pa.edu.tr

30. DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 400.00 TL (dört yüz) olan sınav başvuru ücretini 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00'dan 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "30. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır; sınav ücretini yatırmayan adayların yerine bir kere olmak üzere sırası gelen diğer adaylara sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınacaktır.

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