30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! Polis Akademisi 2023 POMEM ön başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı (pa.edu.tr)

30. Dönem POMEM sonuçları son dakika açıklandı! 10 bin 600 öğrenci alımı için ön başvuru işlemleri 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında ''www.pa.edu.tr'' adresi üzerinden gerçekleştirilmişti. Binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgularken beklenen duyuru geldi. Polis Akademisi Başkanlığı bir son dakika açıklamasıyla 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet girişi ile pa.edu.tr internet adresinden sorgulanabilecek. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar, sözlü ve yazılı sınavlara katılım sağlayacak. Peki, 30. Dönem POMEM sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte, Polis Akademisi 2023 POMEM sonuçları sorgulama e-devlet ekranı ve sözlü/yazılı sınav tarihleri hakkında bilgiler...