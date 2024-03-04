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Haberler Fotohaber 31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:56

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafınca düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ihlas edilecek 10 bin 102 personel için gözler EGM'ye çevrildi. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, son durum!

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımı yapılacağını açıklamış ve daha sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, 10 bin polis alımı ne zaman?

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30 . dönem POMEM alımları kapsamında, 1-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı. Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu. 30 . dönem POMEM mülakat sonuçları da açıklandı.

31. Dönem POMEM başvurularının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor. 31. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili EGM'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz yıllardaki alımlarda aranan şartlar şunlardı;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

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