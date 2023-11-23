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Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:51

POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM PA 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

31. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Hayallerini süsleyen mesleği yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Polis alımı başvuru kılavuzu için pa.edu.tr internet adresi ziyaret ediliyor. Ön başvuru sürecini tamamlayan adaylar mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, ne kadar polis alımı yapılacak? EGM PA 2023 POMEM başvuru şartları neler, polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM PA 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Polis alımı başvuru kılavuzu için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. 31. Dönem POMEM başvuru şartları ve tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı pa.edu.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Polis olmak isteyenler ise bu noktada ''31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023, şartları neler?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere adaylarda aranan şartların başında boy, kilo ve yaş geliyor. İşte, EGM PA 31. Dönem POMEM polis alımı kılavuzu son durum...

POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM PA 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

30. Dönem POMEM başvuruları, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden alındı.

Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu. Merakla beklenen mülakat sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı.

30. Dönem POMEM polis alım süreci bitmeden yeni dönem POMEM için duyuru yapılması beklenmiyor. Bu doğrultuda 31. Dönem POMEM başvurularının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM PA 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır.

İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM PA 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER, BELLİ OLDU MU?

POMEM başvuru şartları, 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM PA 31. Dönem POMEM başvuru şartları neler, polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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