33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

Çiftçi, paylaşımında, "Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

Polislik mesleğine gönül veren gençlerimizin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıklıyoruz.



Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın,

Ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencimizi Polis Teşkilatımıza… pic.twitter.com/3AfFBEtSLy — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 23, 2026