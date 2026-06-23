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33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 18:00
33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev almak isteyen binlerce adayın aylardır heyecanla beklediği son dakika haberi geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının resmi olarak erişime açıldığını duyurdu. Peki, 33. Dönem POMEM sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...