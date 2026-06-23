Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 18:00

33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev almak isteyen binlerce adayın aylardır heyecanla beklediği son dakika haberi geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının resmi olarak erişime açıldığını duyurdu. Peki, 33. Dönem POMEM sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

  • ABONE OL
33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

Polis olmak isteyen binlerce adayın beklediği kritik gün geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla, 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının ilan edildiği bildirildi. Böylece, kontenjan dağılımları ve kazanan adayların öğrenim durumları netleşti. 33. Dönem POMEM sonuçları aileler ve adaylar üzerinde yarattığı büyük heyecan dalgası sürerken, sorgulama işlemleri ön plana çıktı.

33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

33. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

33. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını aktaran Çiftçi, adayların sonuçlarına, "https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari" adresinden ulaşabileceğini kaydetti.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

33. Dönem POMEM Sonuç Sorgulama Ekranı | 33. dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

Çiftçi, paylaşımında, "Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA