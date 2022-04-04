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Haberler FotoHaber 35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:03

35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi

Türk edebiyatının kült şiirleri arasında yer alan 35 yaş şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'nın yazmış olduğu bir şiirdir. Yazdığı şiirlerde genellikle hayatın güzel yanlarını ele alan Cahit Sıtkı; bu şiirinde ölümün kaçınılmaz bir son olduğunu ele almıştır. En çok bilinen şiirlerden bir tanesi olan 35 yaş şiiri sözleri, anlamı ve özellikle hikayesi en çok merak edilen şiirler arasında yer alır. İşte Otuz Beş Yaş Şiiri anlamı, hikayesi ve sözleri...

35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi

Herhangi bir akıma bağlı kalmayarak yalnızca kendi tarzı ile eserler ortaya koyan şairlerden bir tanesi olan Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaş şiiri ile şiir sevenlerin gönlünde taht kurmayı başarmış bir şairdir. Otuz Beş Yaş şiirinde ölümün kaçınılmaz bir son olduğunu tüm insanlığa hatırlatmaya çalışmıştır. İşte Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş şiiri sözleri, anlamı, hikayesi ve incelemesi...

35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi

35 Yaş Şiiri

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan?

Hangi resmime baksam ben değilim.

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?

Bu güler yüzlü adam ben değilim;

Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;

Hatırası bile yabancı gelir.

Hayata beraber başladığımız,

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;

Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç farkettim taşın sert olduğunu.

Su insani boğar, ateş yakarmış!

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

Her yıl biraz daha benimsediğim.

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Nerden çıktı bu cenaze,ölen kim?

Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin başında.

Uyudun uyanamadın olacak.

Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?

Bir namazlık saltanatın olacak,

Taht misali o musalla taşında.

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35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi

35 Yaş Şiiri Anlamı

  • 1. Bent: İtalyan şair "Dante" den ilham alınınaral yazılmış olan bir şiirdir. Dante'nin bir eseri olan "İlahi Komedya'yı" yazmaya başladığında 35 yaşında ve sürgündeydi. Şair ise otuz beş yaşı hayat yolunun yarısı olduğunu düşünüyor. Bu yaştan sonra bütün canlılığın yavaşça azaldığını ve ölümün yaklaştığını belirtir. Şair insanın yükselme devrinin 35 yaş olduğunu kabul eder. Bu yaştan sonrasında insan duraklamaya başar ve hayat sona eriyor kabul eder. Gençlik zamanlarındaki canlılığın ve hayata sıcak bakmaların geçiçi olduğunu istenilse de o günlerin biteceğini vurguluyor.
  • 2. Bent: Şair yüzünde bulunan değişiklikleri aynaya bakarak fark eder. Saçlarının beyazladığını, yüzünde bulunan kırışıklıkları, gözlerinin altındaki mor halkaları fark eder. Gençlik zamanlarındaki güzelliğini hatırlayıp aynaları düşman olarak görmeye başlar.
35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi
  • 3. Bent: Şair yaşlandığının farkındadır. Önceden çekilmiş fotoğraflarında baktıkça eski kendisiyle benzemediğini görür. Eskisi gibi heyecanı ve gençliği kalmadığını anlar. Yüzü eskiden olduğu gibi gülmez ve bu da hayatından şüphe etmesine ve kaygıya düşmesine neden olur.
  • 4. Bent: Bu bentte genellikle yalnızlıktan bahsedilir. Şair ilk aşkını çok hatırlamadığını fark eder. Şair şimdiden o kadar uzaklaşmıştır ki, anıları bile yabancı gelir. Eski duygular, eski hayaller, eski heyecanlar bir zamanlar onun değilmiş gibi hisseder. Eski arkadaşları ve dostlarıyla yolları ayırmış olduğunu fark eder ve yalnız olduğu gerçeği ile baş başa kalır.
35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi
  • 5. Bent: Gençliğin verdiği heyecan ile gökyüzü hep mavi gözükse de şair artık gökyüzünün farklı renkleri olduğunu fark eder. Yaşlanınca gerçek renklerin görülmeye başlandığı bu bentte anlatılır.
  • 6. Bent: Bu bentte ayva ve nar meyvelerinden bahsedilir. Bu iki meyve sonbahar meyveleridir. Bu da şairin sonbahardan bahsettiğinin bir göstergesidir. Sonbaharı benimseyen bu şairin, sonbaharı benimsemesinin nedeni 35 yaşı hayatın güze dönüş noktası olarak kabul etmesidir. bu yaştan sonra şair; sararan ayva ve kızaran nar gibi dalından koparılmayı bekler.
  • 7. Bent: Her insanın ölümü tadacağı bu bentte söylenir. Burada şair tasavvufi bir bakış açısıyla yaklaşır. Canlılar gözlerini son defa kapattıklarında edebi uykuya dalacak ve uyanmayacaktır. Ölümün ne zaman nerede ve nasıl olacağı da bilinmez.
35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi

35 Yaş Şiiri Hikayesi

Bu şiirin hikayesi Cahit Sıtkı Tarancı'nın ağzından şu şekildedir:

"Ben Cahit Sıtkı Tarancı, umutsuzluğun, acının, ölümün ve korkunun şairi... Beni en çok 35 Yaş şiirim ile hatırlayacaksınız. O şiiri yazdığım zaman 35 yaşının ömrün yarısına geldiğini düşünmüştüm. 35 yaşından sonra enerjisi tükenmeye başlar insanın. Ömür bir yol ise 35'ten sonra ölüme doğru hızlı bir yokuş şeklinde iner gibi gelmişti.

35 Yaş Şiiri Sözleri: Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Şiiri Sözleri, Anlamı, İncelemesi Ve Hikayesi

Ben ki Diyarbakırlı Pirinçcizadeler'den Arife'nin oğlu Cahit Sıtkı idim ve dünyadan sıtkım sıyrılmıştı. 35 yaş birden çok göründü gözüme. 70 daha çok. Dante de benimle aynı düşüncede idi 35 yaşına geldiğimde o yüzden bir selam da ona söyledim şiirimin içinden.

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