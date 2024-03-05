Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:11
3600 EK GÖSTERGE'DE TORBA YASA ADIMI BEKLENİYOR | 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Memurların maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmişken konu hakkında açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?