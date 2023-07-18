4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve ATA AÖF, AUZEF, AÖF taban puanları

Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 13:00

4 yıllık açıköğretim bölümleri üniversite tercihi yapacak adayların gündeminde. Açıköğretim Fakültesini tercih edecekler sınav sonuçları ardından YKS tercih listelerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları 2023 YÖK ATLAS ve ÖSYM ile araştırılmaya başladı. ATA AÖF, AUZEF ve AÖF taban puanları tablosu bu kapsamda değerlendiriliyor. Bazı lisans bölümleri açık ve uzaktan eğitimle de tercih edilebiliyor. İşte, 4 yıllık açıköğretim bölümleri başarı sıralaması ve taban puanı bilgisi…