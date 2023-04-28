Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:55

45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde tercih başvuruları için geri sayım başladı. 45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu başladı mı soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan engelli öğretmen atamaları ardından yeniden gündemde 45 bin atama yer alıyor. MEB öğretmen atama takvimi 2023 üzerinden kontrol edilen süreçte 45 bin öğretmen atama kontenjanları, başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Mayıs ayı itibarıyla tercihler alınmaya başlayacak. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl? İşte, tüm merak edilenler…

45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı

45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı gündemdeki yerini aldı. Tercih başvurusu yapacak adaylar için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları takip edilirken MEB öğretmen atama takvimi üzerinde tercih tarihleri kontrol ediliyor. 45 bin öğretmen atama kılavuzu 2023 ve başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Öncelikli olarak deprem bölgesinde görev alacak öğretmenler tercih listeleri için hazırlanıyor. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercihleri başladı mı? İşte, detaylar…

45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TARİHLERİ

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.

Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.

45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

SON DAKİKA