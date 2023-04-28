45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? 2023 MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde tercih başvuruları için geri sayım başladı. 45 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih başvurusu başladı mı soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan engelli öğretmen atamaları ardından yeniden gündemde 45 bin atama yer alıyor. MEB öğretmen atama takvimi 2023 üzerinden kontrol edilen süreçte 45 bin öğretmen atama kontenjanları, başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Mayıs ayı itibarıyla tercihler alınmaya başlayacak. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl? İşte, tüm merak edilenler…