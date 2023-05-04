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Haberler Fotohaber 5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.
Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:48

5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.

Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı ve Cuma günlerine özel BİM aktüel ürünlerde bu hafta yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi, mikrodalga fırın, kahve makinesi ve çay makinesi gibi pek çok indirimli ürün yer alıyor. Yeni haftaya özel indirimlerden yararlanmak isteyenler 5 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu.

5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.

Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM marketlerde her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler müşterilere sunuluyor. Yeni haftaya özel indirimlerden yararlanmak isteyenler 5 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu.

5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.
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5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.
5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.
5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.
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