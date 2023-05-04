Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:48
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
14:48
5 Mayıs 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | Haftanın yıldızları belli oldu, işte eksiksiz tam liste.
Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı ve Cuma günlerine özel BİM aktüel ürünlerde bu hafta yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi, mikrodalga fırın, kahve makinesi ve çay makinesi gibi pek çok indirimli ürün yer alıyor. Yeni haftaya özel indirimlerden yararlanmak isteyenler 5 Mayıs 2023 BİM aktüel kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu.