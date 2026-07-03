6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye'de maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyen yılın 6. enflasyon verisi için geri sayım bitti. Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği tüketici fiyat endeksi, Temmuz ayının ilk haftasında kamuoyuna duyuruluyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaş takvimini bu rapora göre şekillendirecek.