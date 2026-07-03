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6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:35
6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?
Milyonlarca memur, emekli ve hak sahibinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan kritik veriye çevrildi. Yılın ilk yarısını kapatırken 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanıyor. Peki, merakla beklenen 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? İşte piyasalardaki son beklentiler ve tahminler.