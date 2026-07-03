Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:35

6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca memur, emekli ve hak sahibinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan kritik veriye çevrildi. Yılın ilk yarısını kapatırken 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanıyor. Peki, merakla beklenen 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? İşte piyasalardaki son beklentiler ve tahminler.

  • ABONE OL
6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye'de maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyen yılın 6. enflasyon verisi için geri sayım bitti. Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği tüketici fiyat endeksi, Temmuz ayının ilk haftasında kamuoyuna duyuruluyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaş takvimini bu rapora göre şekillendirecek.

6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekonomi gündeminin en kritik verisi için resmi takvim işliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da resmi web sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyuracak. Saat 10.00 itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları netleşmiş olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI VE EKONOMİSTLERİN HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve finansal kurumların beklenti anketleri, Haziran ayında enflasyonun aylık bazda yüzde yüzde 1,36 bandında geleceğine işaret ediyor.

6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2026 Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI VE EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI NASIL NETLEŞECEK?

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon verisi halihazırda cepteydi. Haziran ayı enflasyon oranının eklenmesiyle birlikte 6 aylık kümülatif enflasyon kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden doğan haklarının üzerine bu 6 aylık verinin yansımasıyla oluşacak enflasyon farkını alacak.

Memurlardan farklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri, toplu sözleşme hükümlerine tabi olmadıkları için doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA