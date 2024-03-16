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Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:27

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 6. GÜN | 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek iftar menüsü

Mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 6. gününün idrak edildiği bu özel ay birbirinden özenli sofralara sahne oluyor. 6. iftar menüsü fikirleri bu noktada gündemdeki yerini aldı. Hurma ve suyun eksik olmadığı masada birbirinden lezzetli yemekler de yerini alıyor. Dengeli bir menü oluşturmak oldukça önemli. Peki; 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte, örnek iftar menüsü...

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 6. GÜN | 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek iftar menüsü

İftar menüsü önerileri radara girdi. Ramazanda dengeli beslenmenin önemi her fırsatta uzmanlar tarafından hatırlatılırken sofraların da bu ölçüde kurulması bekleniyor. Çorba, ana yemek, salata veya meze ve tatlı ile oluşan sofralarda tat dengesini yakalamak da önemli. 'Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalı'sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, 6. Gün iftar menüsü fikri...

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 6. GÜN | 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek iftar menüsü

RAMAZANIN 6. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç
6 su bardağı sıcak su ( 3 su bardağını et veya tavuk suyu olarak kullanabilirsiniz)
Tuz, nane
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
2 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı nane

Yapılışı:

Yayla çorbasını yapmaya başlarken öncelikle sıcak su içerisinde 1 çay bardağı pirinç haşlanmaya başlanır.
Ardından bir kenarda terbiyesi hazırlanır. Un, yoğurt ve yumurta sarısını bir kasede pürüzsüz bir kıvama gelecek şekilde karıştırın.
Çorbanın suyundan bir veya iki kepçe alınarak terbiye hafifçe açılır.
Seyreltilen bu terbiye, kaynayan pirinçli suya yavaşça ilave edilirken aynı zamanda hızla karıştırılır.
Bir süre kaynaması beklendikten sonra çorbanın tuzu eklenir ve bir taşım kaynatılır.
Ardından bir sos tavasında eritilen tereyağına nane eklenerek hafifçe kokusu çıkana kadar bekletilir.
Son olarak ocak kapatılır ve naneli tereyağı çorba üzerine gezdirilir.
Sıcak servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.

Aşçının Notu

Malzemelerde yer alan un, yoğurt ve yumurta sarısını bir kasede pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya özen gösterin.

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RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 6. GÜN | 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek iftar menüsü

KAŞARLI TAS KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

1 kg dana eti

1 tane sağan

2 orta boy patates

2 orta boy havuç

2 tane yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 diş sarımsak

1 .5 yemek kaşığı karışık salça

2 su bardağı sıcak su 200 ml ölçü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

Bol rende kaşar

YAPILIŞI

Öncelikle etleri küp küp doğrayalım.

Patatesleri ve havuçları aynı büyüklükte doğrayalım .

Soğanı ,yeşil biberi küçük doğrayalım ,düdüklü tencereyi ocağa alalım.

İçine sıvı yağ ekleyelim ,üzerine etimizi ilave edelim orta ateşte 3 dakika kavuralım .

Daha sonra üzerine soğanlı ,biberi, sarımsağı ilave edelim.

5 dakika orta ateşte kavuralım .

Daha sonra üzerine patatesi ,havucu ,salçayı ve baharatlarını ,tuzunu ilave edelim karıştıralım .

3 dakika soteleyelim ,daha sonra üzerine sıcak suyunu ilave edelim tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlayın .

Düdüklümüzün kapağını kapatalım 10 dakika pişirelim.

Soğuduktan sonra kapağını açalım güveç kalıplarına sulu şekilde yerleştirelim.

Üzerine bol kaşar ilave edelim ,fırın tepsisi ne dizelim.

Tepsiye bir bardak su ilave edelim.

Güveçler kurumaması için önceden ısıttığımız 235° alt üst ayarlı fırına pişmeye bırakalım.

Kaşarlarımızın üzeri kızarınca fırından çıkaralım bulgur pilavıyla ya da sade servis yapalım kimden afiyet olsun.

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 6. GÜN | 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek iftar menüsü

ACILI EZME TARİFİ

MALZEMELER

3 adet domates

1 adet soğan

2 adet acı yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Sosu:

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı isot

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Öncelikle sebzelerimizi yıkayıp küçük parçalara keselim.

Dörde kestiğimiz domatesleri rondoya alarak çalıştıralım.

Domatesin suyu çıkması için süzgece alalım.

Ardından soğanımızı, kırmızı ve yeşil biberi, sarımsakları da rondoya tekrar çalıştıralım.

Elde ettiğimiz karışımız da bir süzgece alalım ve suyunun süzülmesini sağlayalım.

Suyu süzülen karışımları karıştırma kabına alalım ve üzerine geride kalan sos malzemelerini ekleyerek harmanlayalım.

Güzelce karışan acılı ezmemizi 1 saat bekletildikten sonra servis edelim.

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 6. GÜN | 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek iftar menüsü

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

MALZEMELER

250 gram tel kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviziçi

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağından bir parmak kadar eksik toz şeker

1 yumurta sarısı

100 gram beyaz çikolata

YAPILIŞI

Geniş bir tavada tereyağını eritip, üzerine ince doğranmış kadayıfı ve toz şekerini ekleyerek altın rengini alana kadar kavuruyoruz.

Ceviziçini de ilave edip bir süre daha kavurup ocaktan alıyoruz.

Muhallebiyi hazırlamak için, derin bir tencerede çikolata hariç tüm malzemeleri güzelce karıştırıp orta ateşte.

Koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz.

Muhallebi kıvam aldıktan sonra ocaktan alarak beyaz çikolatayı ekleyip muhallebinin sıcaklığında beyaz çikolatayı karıştırarak muhallebiye yediriyoruz.

Servis edeceğimiz bardakların tabanına hazırladığımız kadayıflı karışımdan bir miktar koyduktan sonra üzerine muhallebi döküyoruz ve üzerine tekrar kavrulmuş kadayıfdan ekleyip tekrar muhallebi döküyoruz. Afiyet olsun.

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