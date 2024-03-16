RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 6. GÜN | 16 Mart bugün iftara ne pişirsem? İşte örnek iftar menüsü

RAMAZANIN 6. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

6 su bardağı sıcak su ( 3 su bardağını et veya tavuk suyu olarak kullanabilirsiniz)

Tuz, nane

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nane

Yapılışı:

Yayla çorbasını yapmaya başlarken öncelikle sıcak su içerisinde 1 çay bardağı pirinç haşlanmaya başlanır.

Ardından bir kenarda terbiyesi hazırlanır. Un, yoğurt ve yumurta sarısını bir kasede pürüzsüz bir kıvama gelecek şekilde karıştırın.

Çorbanın suyundan bir veya iki kepçe alınarak terbiye hafifçe açılır.

Seyreltilen bu terbiye, kaynayan pirinçli suya yavaşça ilave edilirken aynı zamanda hızla karıştırılır.

Bir süre kaynaması beklendikten sonra çorbanın tuzu eklenir ve bir taşım kaynatılır.

Ardından bir sos tavasında eritilen tereyağına nane eklenerek hafifçe kokusu çıkana kadar bekletilir.

Son olarak ocak kapatılır ve naneli tereyağı çorba üzerine gezdirilir.

Sıcak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Aşçının Notu

Malzemelerde yer alan un, yoğurt ve yumurta sarısını bir kasede pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya özen gösterin.