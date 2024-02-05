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Haberler Fotohaber 6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:05

6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde tam 11 il için Türkiye yeniden tek yürek. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen felakette yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına 6 Şubat depremi anma mesajları paylaşılıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi etkilenen birçok şehirde deprem şehitlerinin yakınları ziyaret ediliyor ve başsağlığı mesajları iletiliyor. İşte; kısa, uzun, resimli 6 Şubat depremi taziye mesajları 2024…

6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

6 Şubat depremi anma mesajları 2024 yılı itibarıyla birinci yılını yaşayan asrın felaketi için paylaşılmaya başladı. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası şehirler toparlanmaya çalışırken sevdiklerinin acısını yaşayan depremzedeler unutulmuyor. Yas dolu günleri unutmamak ve bölge halkının yanında olmak adına sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyor. İşte, 6 Şubat depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler…

6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

6 ŞUBAT KAHRAMANMAŞ DEPREMİ 1. YILINDA

6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem tam 11 ilde can kaybına neden oldu. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde yakınlarını kaybedenler ve deprem şehirleri felaketin 1. yıl dönümünde unutulmuyor.

İşte, 6 Şubat depremi anma mesajları...

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6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

"6 Şubat'ın yankısı hala içimizde. Ancak umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile aydınlatacağız geleceğimizi."

"Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle. Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü."

6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

"6 Şubat'ın acı hatıralarıyla dolu bu gün, birlik olma ve sevgiyi çoğaltma zamanıdır. Kayıplarımızı dualarla anıyoruz."

"Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız."

6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi… Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileriz.

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

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