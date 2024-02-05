6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

"6 Şubat'ın yankısı hala içimizde. Ancak umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile aydınlatacağız geleceğimizi."

"Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle. Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü."