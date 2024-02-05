6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2024: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi taziye mesajları ve depremle ilgili sözler

Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:05
Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde tam 11 il için Türkiye yeniden tek yürek. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen felakette yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak, şehirleri yalnız bırakmamak adına 6 Şubat depremi anma mesajları paylaşılıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi etkilenen birçok şehirde deprem şehitlerinin yakınları ziyaret ediliyor ve başsağlığı mesajları iletiliyor. İşte; kısa, uzun, resimli 6 Şubat depremi taziye mesajları 2024…