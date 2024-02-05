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Haberler Fotohaber 6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay'da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:44

6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay'da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmişti. Binlerce binayı yıkan şiddetli deprem sonrasında birçok kişi yakınlarını kaybetti. Bu noktada Hatay'da yaşanan afetin birinci yıl dönümünde flaş bir karar verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla Hatay'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte, detaylar…

6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay’da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde bir felaket yaşanmış ve art arda şiddetli depremler başta Hatay olmak üzere birçok şehirde etkili olmuştu. Asrın felaketinin üzerinden geçen 1 yıl sonunda ise acılar yeniden tazelendi. Bu noktada ise bu günde taziyeler yaşanacağı için gözler Hatay Valiliği kararına çevrildi. 6 Şubat'ta Hatay da okullar tatil mi?

6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay’da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!

SON DAKİKA: Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

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6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay’da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu.

Diğer iller ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay’da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!
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6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay’da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!
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