Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:44
6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay'da ve diğer illerde yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi!
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmişti. Binlerce binayı yıkan şiddetli deprem sonrasında birçok kişi yakınlarını kaybetti. Bu noktada Hatay'da yaşanan afetin birinci yıl dönümünde flaş bir karar verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla Hatay'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte, detaylar…