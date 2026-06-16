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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:57

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

60 yaşındaki eğitimci Paulette Szalay'ın bu inanılmaz dönüşümü, Florida'da birkaç basamak merdiveni bile çıkamadığı o çaresiz anla başladı. 130 kilodan sağlıklı ve özgüvenli bir bedene uzanan bu yolculuğun başrolünde ise her gün tükettiği o mucizevi kuruyemiş vardı.

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60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

Kilo sorunuyla geçen yıllar, umutsuzluk ve sayısız diyet denemesi… Ancak bazen yaşanan küçük bir olay, insanın hayatına bambaşka bir yön verebiliyor. Szalay, "Menopozdan sonra kilo verilemeyeceğini düşünüyordum. Hayatımın geri kalanında bu şekilde yaşayacağıma inanmıştım," diyor.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

O dönem yüksek tansiyon, kolesterol, reflü ve tiroid sorunlarıyla mücadele ediyordu. Fiziksel sıkıntıların yanında, özgüvenini de tamamen yitirmişti: "Toplumun bir parçası gibi hissetmiyordum. İnsanların bana baktığını, beni yargıladığını düşünüyordum."

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60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

İLHAM VEREN AN: JUNO BEACH'TEKİ O KADIN

2022'nin Paskalya tatilinde ailesiyle birlikte Juno Beach, Florida'ya giden Szalay, o günü şöyle anlatıyor:
"Plajda tamamen kapalı kıyafetlerle, şemsiyenin altında oturuyordum. Ter içinde kalmıştım. Herkes denizde eğleniyordu, ben sadece izliyordum. O sırada yaşça büyük bir kadının rahatça denize girdiğini gördüm. Vücuduna hayran kaldım. O an içimden 'O yapabiliyorsa ben de yaparım' dedim. Gerçekten bir anda içimde bir kıvılcım yandı. O, farkında olmadan bana ilham verdi."

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

Aynı akşam ailesiyle restoranda yemek yerken ızgara somon ve sebze sipariş etti. Ailesi şaşırınca, "Bugün hayatımın ilk günü," diyerek yeni bir başlangıç yaptığını ilan etti.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

3 YILDA 60 KİLO

Szalay o günden sonra kararlılıkla devam etti ve 3 yılda tam 60 kilo verdi. Artık ne tansiyon ilacı ne kolesterol ilacı kullanıyor; reflüsü geçti, tiroid ilaçları da azaldı. "Her sabah enerjik uyanıyorum," diyor.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

Bir zamanlar 48 beden olan Szalay, şimdi 36 beden giyiyor. Öğrencilerinden birinin aracılığıyla modellik ajansıyla tanıştı, fotoğraf çekimlerine ve küçük oyunculuk işlerine başladı. Hatta bir derginin kapağında bile yer aldı. "Artık istediğim gibi giyiyorum ve kendimi harika hissediyorum," diye gülümsüyor.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

SPORA 5 DAKİKAYLA BAŞLADI

Kilo verme sürecinde egzersiz de önemli bir yer tuttu. "İlk kez spor salonuna gittiğimde korkmuştum. İnsanlar bana bakar diye endişelendim," diyor. Planet Fitness'ın "yargısız alan" mottosunun onu rahatlattığını belirtiyor.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

İlk gün koşu bandında sadece 5 dakika dayanabildi. Şimdi haftada 2-3 kez, 1 saatten fazla spor yapıyor. Egzersizlerine yarım saat kardiyo (yürüyüş, merdiven, kürek veya eliptik) ile başlayıp ardından kuvvet antrenmanları yapıyor.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

BESLENME DÜZENİ: KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE BÜYÜK FARK

Bir beslenme uzmanı eşliğinde günlük 1200 kalori ve 50 gram protein hedefiyle ilerledi. Başta karbonhidratı tamamen kesti, sonra ölçülü biçimde yeniden ekledi. "Eskiden makarna ana yemektir, şimdi sadece küçük bir yan tabak," diyor. Kızartma yerine ızgara, buharda pişirme ve airfryer kullanıyor.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

Günlük menüsü genelde şöyle:

  • Kahvaltı: Protein shake + fıstık ezmesi + takviyeler

  • Ara öğün: Badem

  • Öğle: Ton balıklı salata

  • İkindi: Yoğurt veya meyve

  • Akşam: Izgara tavuk, sebze ve küçük bir karbonhidrat porsiyonu

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

SAĞLIKLI YAŞAM MUCİZESİ

Dokuz ay sonra geçirdiği göz felcinde (oküler inme) sol gözünün görme yetisini kaybetti, ancak ertesi gün mucizevi şekilde geri kazandı. Doktorlar, sağlıklı yaşam tarzının hücre yenilenmesini hızlandırdığını söyledi.

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

Szalay, motivasyonunun en büyük kaynağının destek sistemi olduğunu belirtiyor: "Her hafta tartılıp sonucu aileme mesaj atardım. Onlardan gelen alkış emojileri beni motive etti."

60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

Bugün artık başkalarına ilham vermek istiyor:
"Bir kadın bana ilham oldu, şimdi ben de diğer kadınlara ilham olmak istiyorum. Yaş kaç olursa olsun, değişim mümkün."

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