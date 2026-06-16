60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…

İLHAM VEREN AN: JUNO BEACH'TEKİ O KADIN

2022'nin Paskalya tatilinde ailesiyle birlikte Juno Beach, Florida'ya giden Szalay, o günü şöyle anlatıyor:

"Plajda tamamen kapalı kıyafetlerle, şemsiyenin altında oturuyordum. Ter içinde kalmıştım. Herkes denizde eğleniyordu, ben sadece izliyordum. O sırada yaşça büyük bir kadının rahatça denize girdiğini gördüm. Vücuduna hayran kaldım. O an içimden 'O yapabiliyorsa ben de yaparım' dedim. Gerçekten bir anda içimde bir kıvılcım yandı. O, farkında olmadan bana ilham verdi."