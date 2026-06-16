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60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:57
60 yaşında tam 60 kilo verdi, 20 yaş birden gençleşti: Zayıflamak için yalnızca o ürünü tüketti…
60 yaşındaki eğitimci Paulette Szalay'ın bu inanılmaz dönüşümü, Florida'da birkaç basamak merdiveni bile çıkamadığı o çaresiz anla başladı. 130 kilodan sağlıklı ve özgüvenli bir bedene uzanan bu yolculuğun başrolünde ise her gün tükettiği o mucizevi kuruyemiş vardı.