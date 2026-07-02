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Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:15

65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2026 Temmuz zammı ile güncel yaşlılık maaşı için gözler TÜİK’te!

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkını açıklamasıyla birlikte sosyal yardımlarda artış olacak. Bu kapsamda yaşlılık maaşı da yeni katsayı üzerinden uygulanacak. Peki, son tahminler doğrultusunda 2026 Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar.

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65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2026 Temmuz zammı ile güncel yaşlılık maaşı için gözler TÜİK’te!

2026 Temmuz ayında 65 yaş aylığına yapılacak zam için geri sayım sürerken, milyonlarca hak sahibinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncellenecek yaşlılık maaşının yeni tutarı, 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte kesinlik kazanacak.

65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2026 Temmuz zammı ile güncel yaşlılık maaşı için gözler TÜİK’te!

5 AYLIK ARTIŞ VERİLERİ NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, son ayda enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesine yükseldi. Böylece yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı.

Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60 oranında artış oluşurken, memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 seviyesinde enflasyon farkı ortaya çıktı. %7 toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte kesinleşen zam oranı %12,41 oldu.

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65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2026 Temmuz zammı ile güncel yaşlılık maaşı için gözler TÜİK’te!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.

Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği anket verilerine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı aylık TÜFE artışı beklentisi, bu veri döneminde yüzde 1,36 seviyesine geriledi.

AA Finans'ın Haziran ayı enflasyon beklentisi ise 1,04 olarak açıklandı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2026 Temmuz zammı ile güncel yaşlılık maaşı için gözler TÜİK’te!

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Mevcutta 6.393 TL olan 65 yaş aylığı, 5 aylık verilere göre netleşen rakam doğrultusunda en az %12,41 oranında artışa uğrayacak.

6 aylık enflasyon farkına ilişkin tahminler doğrultusunda kesinleşen zam oranı %13,57 olacak.

%13,57 oranında zam uygulanması halinde söz konusu maaşlar 7 bin 260 lira 53 kuruş seviyesine çıkacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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