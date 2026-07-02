65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2026 Temmuz zammı ile güncel yaşlılık maaşı için gözler TÜİK’te!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı.
Ekonomi yönetiminin ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği anket verilerine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olarak öngörülen Haziran ayı aylık TÜFE artışı beklentisi, bu veri döneminde yüzde 1,36 seviyesine geriledi.
AA Finans'ın Haziran ayı enflasyon beklentisi ise 1,04 olarak açıklandı.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.
6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.
AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.