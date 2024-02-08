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Haberler Fotohaber 7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 07:16

7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?

7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Çarşamba reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, TRT 1'de Bir Sevdadır, TV8'de ise Survivor All Star yeni bölümü ile seyircisiyle buluştu. İşte, 7 Şubat sonuçları…

7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Kuruluş Osman, Aldatmak, Bir Sevdadır ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?

7 ŞUBAT 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Şubat reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir. Sonuçlar için haberimizi takip edebilirsiniz.

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7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?

GEÇEN HADTANIN REYTİNG SONUÇLARI

31 Ocak Çarşamba gününe ait reyting sonuçları ise şöyle;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen "Sandık Kokusu" yer aldı.

7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?
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