Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
07:16
7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları heyacanı: Zirvenin sahibi...Kuruluş Osman, Survivor dün gecenin birincisi kim oldu?
7 Şubat Çarşamba reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Çarşamba reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, TRT 1'de Bir Sevdadır, TV8'de ise Survivor All Star yeni bölümü ile seyircisiyle buluştu. İşte, 7 Şubat sonuçları…