7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023: Yürürlükte! 7. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı, 120 bin mahkuma af çıktı mı?

7. Yargı Paketi ile genel af son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen ve kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen kanun, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Birçok konuyu kapsama alan düzenleme; konutta haciz işlemi, kirada arabuluculuk zorunluluğu, infaz ertelemesi ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. 120 bin mahkum ve yakınları ise gözlerini infaz düzenlemesi ile ilgili detaylara çevirmiş durumda. Peki, 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı, 120 bin mahkuma af çıktı mı? İşte, 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2023 ile genel af düzenlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler.