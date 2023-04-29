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Haberler Fotohaber 7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023: Yürürlükte! 7. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı, 120 bin mahkuma af çıktı mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:40

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023: Yürürlükte! 7. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı, 120 bin mahkuma af çıktı mı?

7. Yargı Paketi ile genel af son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen ve kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen kanun, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Birçok konuyu kapsama alan düzenleme; konutta haciz işlemi, kirada arabuluculuk zorunluluğu, infaz ertelemesi ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. 120 bin mahkum ve yakınları ise gözlerini infaz düzenlemesi ile ilgili detaylara çevirmiş durumda. Peki, 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı, 120 bin mahkuma af çıktı mı? İşte, 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2023 ile genel af düzenlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler.

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yasalaştı! 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı?

7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı soruları yanıt arıyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen kanunda infaz düzenlemesi detayları kesinleşti. Bu noktada mahkumlar ve yakınları genel af var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen kanun ile birlikte kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirler, çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlanıyor. Peki, 2023 7. Yargı Paketi'nde genel af yasası var mı, 120 bin mahkuma af çıktı mı, gelecek mi? İşte, 7. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, kapsamı ve genel af son dakika gelişmeleri…

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yasalaştı! 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! İŞTE 7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunla, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getirilirken, kira uyuşmazlıkları da arabuluculuk kapsamına alınıyor.

Uyuşturucuyla mücadelede de ağır cezaların öngörüldüğü kanunla göçmen kaçakçılığı suçlarının cezaları da artırılıyor. Kanunla ayrıca, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.

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7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yasalaştı! 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı?

GENEL AF ÇIKACAK MI, İNFAZ İNDİRİMİNDE SON DURUM NE?

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen 7. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi.

7. Yargı Paketi'nde genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yasalaştı! 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı?

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU CEZASININ ALT SINIRI 15 YILA ÇIKARILDI

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188'inci maddesinin 4. fıkrası kapsamına "sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri" de dahil edildi. Böylelikle bu maddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretine ilişkin suçların cezaları yarı oranında artırıldı. Bu kapsamda örneğin anılan uyuşturucu maddelerin ticaretine ilişkin suçun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.

Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi ve/veya denetim altında tutulması sağlanacak.

Cumhuriyet savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmesi için şüpheliyi yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanacak.

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yasalaştı! 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı?

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARINA ÖZGÜ İYİLEŞTİRME TEDBİRLERİ GELİŞTİRİLDİ

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A maddesiyle, uyuşturucu madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştirildi.

Buna göre, Türk Ceza Kanununun 191'inci maddesi gereğince Cumhuriyet savcısı tarafından hakkında bu suçtan dolayı denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri verilen şüpheliyle ilgili olarak denetimli serbestlik müdürlüğünce, tedaviye tabi tutulma, belirlenen programlara katılma, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmaktan yasaklanma, belirlenen yer veya bölgelere gitmeme, bir bölgede denetim veya gözetim altında bulunma, eğitim kurumuna, eğitim programına veya mesleki uğraşlarına ilişkin eğitime devam etme, belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılma, silah bulunduramama veya taşıyamama, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etme, her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamama ve gerektiğinde makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etme yükümlülüklerinden en az 3 veya daha fazlasına karar verilecek.

Ayrıca bahsi geçen yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamında görev alan personelin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenlendi.

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