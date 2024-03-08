8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri (resimli)🌺❤️ Birbirinden farklı, anlamlı, kısa, uzun Kadınlar Günü mesajları

Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… 'Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Hayata ve şiddete karşı mücadele veren tüm savaşçı kadınların günü kutlu olsun!

Kadınlar, birbirlerine destek olduğunda mucizeler yaratır. İşte bu yüzden 8 Mart, birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatır bize. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!

Kadınlar, birlikte daha güçlüdür. 8 Mart'ta birbirimize olan desteğimizi kutluyorum.

Kadınlar, iş dünyasında yıldızlar kadar parıldarlar ve ilham kaynağı olurlar. Sizlerin ışığını kutluyoruz.