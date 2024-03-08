8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri (resimli)🌺❤️ Birbirinden farklı, anlamlı, kısa, uzun Kadınlar Günü mesajları

Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.
Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir.
Hiç bir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun.
Hayat karanlık ise hayatın yaşam dolu yegane ışığı sensin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun.
"Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."
"Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim."
"Bu özel günde hayatı kutla. Eğlen, kalbinin söylediklerinin peşinden git. Çünkü bugün ve hergün senin ve kadınların günü. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."