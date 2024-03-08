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Haberler Fotohaber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024💐: En güzel, kısa, uzun, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajları yayında
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:10 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:10

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024💐: En güzel, kısa, uzun, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajları yayında

Toplumun temel taşı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Hayatımızın her anında tüm fedakarlıklarıyla yanımızda olan kadınlarımıza teşekkür etmek için en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli kadınlar günü mesajları sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024 ile siz de annenize, sevgilinize, eşinize duygularını en iyi şekilde ifade edebilirsiniz. İşte bizi biz yapan değerli kadınlarımıza özel olarak hazırlanan Kadınlar Günü mesajları ve sözleri.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024💐: En güzel, kısa, uzun, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajları yayında

Kadınlar Günü için özel sözler, bugünün anlamını ve önemini Kadınlar Günü mesajları ile vurgulamak isteyenler tarafından araştırılıyor. 8 Mart'a özel mesajlar aracılığıyla gönderilerine anlam yükleyecek olan vatandaşlar, eşine, sevgilisine, annesine en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Kadınlar Günü mesajı göndermeye başladı. Whatsapp, Facebook, İnstagram üzerinden yine en güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri sabah.com.tr aracılığıyla paylaşılıyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, anneye, eşe ve sevgiliye 2024 Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024💐: En güzel, kısa, uzun, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajları yayında

'Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk

Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum

Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum

"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır" Mustafa Kemal Atatürk

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024💐: En güzel, kısa, uzun, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajları yayında

Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.

Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024💐: En güzel, kısa, uzun, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajları yayında

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

"Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024💐: En güzel, kısa, uzun, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajları yayında

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

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