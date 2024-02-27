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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:08

8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?

Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesini de içeren 8. yargı paketi gündemde. Yeni Yargı Paketi ile infaz düzenlemesi, ceza indirimleri, af yasası 2024 gelişmeleri için gözler Meclis görüşmelerine çevrildi. Yargı reformunda yeni adım olan 8'inci Yargı Paketi, 43 maddelik torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi? Yeni Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı, af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?

8. yargı paketi ve maddeleri yakından takip ediliyor. Yaklaşık 70 maddeden oluşan paketin maddeleri Meclis'ten geçti mi sorusu yanıt arıyor. Son olarak konu hakkında konuşan Bakan, denetimli serbestlikte oransal düzenleme, temyiz sürelerine düzenleme ve Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma ortalaması konularına değindi. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı? İşte, detaylar…

8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?

8. YARGI PAKETİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

8. Yargı Paketi Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlayacak.

Adalet Komisyonu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin kabul edilmesi sorulan Bakan Tunç, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerin yapılacağını belirterek, "Burada yargı hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması, yargının hızlandırılması, hak arama yollarının genişletilmesi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli düzenlemeler var. Paket, seçim takvimi nedeniyle Meclis'in çalışma takımı nedeniyle 2'ye ayrıldı.

8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?

Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'nda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da bu süreçte seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz. Tabii şu anda Adalet Komisyonu'nda, yaklaşık 41- 42 maddelik bir kanun teklifinin komisyonda görüşmeleri tamamlandı. Genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Burada ana hatlarıyla özellikle yargıyı hızlandıracak, özellikle sadeleştirmeye yönelik önemli düzenlemeler var. İstinaf, temyiz ve itiraz sürelerinin çok farklı farklı süreler, 7 günlük, 8 günlük, 15 günlük 1 haftalık süreler var.

Tüm bunları ortadan kaldırıyoruz. Artık istinaf, itiraz ve temyiz süreleri, bütün dava 2 hafta olarak belirliyoruz. Bütün davalar bakımından itiraz, istinaf ve temyiz süreleri 2 hafta olarak belirlenecek." diye konuştu.

8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.

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