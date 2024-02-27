Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
07:08
8. YARGI PAKETİ | 8. yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler?
Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesini de içeren 8. yargı paketi gündemde. Yeni Yargı Paketi ile infaz düzenlemesi, ceza indirimleri, af yasası 2024 gelişmeleri için gözler Meclis görüşmelerine çevrildi. Yargı reformunda yeni adım olan 8'inci Yargı Paketi, 43 maddelik torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi? Yeni Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı, af çıkacak mı?