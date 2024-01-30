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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:00

8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kanun teklifinin Meclis'e geliş tarihi ile ilgili bilgi verdi. Yargı paketi içeriği ve maddeleri en çok araştırılanlar arasında. Denetimli serbestlik düzenlemesine dair bilgilerin yanı sıra genel af var mı sorusu da dikkat çekiyor. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, çıktı mı? İşte, son durum…

8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

8. Yargı paketi içeriği için geri sayım başladı. Özellikle hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği çalışmaya ilişkin proje Meclis'te bekleniyor. Bakan Yılmaz Tunç paketin çıkışına dair önümüzdeki ayı işaret etti. ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' gündemde. Peki, 8. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…

8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ BEKLENİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde CNNTürk'te gündeme dair değerlendirmeler yaparken 8. Yargı Paketi ve denetimli serbestlik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Tunç paketin çıkışına dair tarih aralığı da verdi.

İşte, konuşmadan başlıklar:

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8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, denetimli serbestliğe dair şu sözleri kaydetti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde."

8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

TEMYİZ SÜRELERİNE DÜZENLEME

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." dedi.

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