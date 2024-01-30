Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:00
8. Yargı Paketi içeriği son durum: Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
8. Yargı Paketi son dakika haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kanun teklifinin Meclis'e geliş tarihi ile ilgili bilgi verdi. Yargı paketi içeriği ve maddeleri en çok araştırılanlar arasında. Denetimli serbestlik düzenlemesine dair bilgilerin yanı sıra genel af var mı sorusu da dikkat çekiyor. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, çıktı mı? İşte, son durum…