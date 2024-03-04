8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği

KABUL EDİLEN DÜZENLEMELER

ÖRGÜT ÜYELİĞİ



AYM'nin örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin iptal kararına göre yeni bir düzenleme yapıldı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ayrı bir fiil olarak düzenlendi.

Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.