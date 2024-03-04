Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
07:45
8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği
Emeklinin bayram ikramiyesinden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 8. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve Meclis'ten geçti. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM'de onaylanarak kabul edildi. Kabul edilen düzenleme onaylaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi birçok madde Genel Kurul'dan geçti Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete sürecini beklemeye başlayacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, Yeni yargı paketiyle af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği. İşte, son gelişmeler...