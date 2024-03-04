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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği
Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:45

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği

Emeklinin bayram ikramiyesinden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 8. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve Meclis'ten geçti. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM'de onaylanarak kabul edildi. Kabul edilen düzenleme onaylaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi birçok madde Genel Kurul'dan geçti Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete sürecini beklemeye başlayacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, Yeni yargı paketiyle af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği. İşte, son gelişmeler...

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği

8. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini almış durumda. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 67 maddelik kanun teklifi Genel Kurul'dan geçti. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekliyor. Peki yeni yargı paketinde neler var? 8. yargı paketinin içeriği ne, af çıkacak mı? Merak edilen sorular düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte belli oldu. işte 8.Yargı Paketi içeriği

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği

8. YARGI PAKETİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

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8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği

8. YAGI PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

8 . yargı paketi TBMM'de kabul edildi. Ancak düzenlemenin yasalaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin birkaç gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği

KABUL EDİLEN DÜZENLEMELER

ÖRGÜT ÜYELİĞİ

AYM'nin örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin iptal kararına göre yeni bir düzenleme yapıldı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ayrı bir fiil olarak düzenlendi.

Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ MECLİS’TEN GEÇTİ! Yeni yargı paketiyle genel af çıktı mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği

BİREYSEL BAŞVURU İÇİN YENİ SİSTEM

Makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular AYM yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verilecek.

Komisyon, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarını da gözetmek suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verecek.

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