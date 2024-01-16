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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum
Giriş Tarihi: 16.01.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 08:47

8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum

8. Yargı Paketi hazırlıkları devam ediyor. Yürürlük tarihi için geri sayım sürerken Adalet Bakanlığı tarafından sunulacak kanun teklifi ilk önce Meclis'e gelecek. Bu noktada cezaevinde tutuklu bulunanlar ve yakınları yapılan çalışmalar kapsamında mahkumlara infaz düzenlemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki; 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne, Meclis'e geldi mi?

8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum

Yeni yargı paketine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamaları ile yakinen takip edilen süreçte 8. Yargı Paketi'nin Meclis'e geleceği tarih için 16 Ocak'tan sonrası işaret edildi. İnfaz düzenlemesiyle birlikte araştırılan süreçte mahkumlar ve yakınları son durumu merak ediyor. Peki; 8. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek?

8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi'ne ilişkin detayları aktardı. Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Tunç, düzenlemelerin arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını dile getirdi.

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8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum

"60'TAN FAZLA MADDEDEN OLUŞAN BİR PAKET SÖZ KONUSU"

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum

"CEZASIZLIK ALGISININ ORTADAN KALDIRILMASI LAZIM"

Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti bulunduğunu, bu beklentinin karşılanması gerektiğini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum

"Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor. Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir.

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