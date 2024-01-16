Giriş Tarihi: 16.01.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
08:47
8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde neler var? Yeni yargı paketi maddelerinde son durum
8. Yargı Paketi hazırlıkları devam ediyor. Yürürlük tarihi için geri sayım sürerken Adalet Bakanlığı tarafından sunulacak kanun teklifi ilk önce Meclis'e gelecek. Bu noktada cezaevinde tutuklu bulunanlar ve yakınları yapılan çalışmalar kapsamında mahkumlara infaz düzenlemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki; 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne, Meclis'e geldi mi?