Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:35
8. YARGI PAKETİ MADDELERİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ! 8. Yargı paketi maddeleri ve içeriği neler, genel af var mı, son durum ne?
8. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 43 maddelik teklifte emeklinin bayram ikramiyesinden, istinaf, temyiz başvuru, infaz düzenlemelerine, adli para cezası gibi birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?