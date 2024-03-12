Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:24
8. Yargı Paketi son dakika: Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?
8. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, 12.03.2024 tarihinde ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?