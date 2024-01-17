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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 08:08

8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?

Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hükümlüler ve ailelerinin gündeminde. Meclis arası ardından TBMM gündeminde olması beklenen ve Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kanun teklifine dair detaylar anbean takip ediliyor. Öte yandan çalışmanın başlangıcından bu yana araştırılan genel af var mı sorusuna yanıt Bakan Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, içeriğinde neler var, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İşte, ceza infaz düzenlemesi son durum!

8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?

8. Yargı paketi son durum son günlerde en çok araştırılanlar arasında. TBMM çalışmaları arasında yer alması beklenen yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı Bakan Tunç'un açıklamaları doğrultusunda takip ediliyor. Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için sona gelindi. Peki, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar ve genel af açıklaması...

8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ BEKLENİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

An itibarıyla beklenen maddeler şöyle:

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8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?
  • 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
  • Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
  • Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
  • 1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
  • Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
  • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?
  • Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
  • Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
  • Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
  • Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.
  • Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.
8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?
  • Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.
  • Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
  • İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.
  • Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.
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