Giriş Tarihi: 17.01.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
08:08
8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?
Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hükümlüler ve ailelerinin gündeminde. Meclis arası ardından TBMM gündeminde olması beklenen ve Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kanun teklifine dair detaylar anbean takip ediliyor. Öte yandan çalışmanın başlangıcından bu yana araştırılan genel af var mı sorusuna yanıt Bakan Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, içeriğinde neler var, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İşte, ceza infaz düzenlemesi son durum!