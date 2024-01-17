8. Yargı Paketi son durum 2024! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler, genel af var mı?

8. Yargı paketi son durum son günlerde en çok araştırılanlar arasında. TBMM çalışmaları arasında yer alması beklenen yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı Bakan Tunç'un açıklamaları doğrultusunda takip ediliyor. Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için sona gelindi. Peki, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar ve genel af açıklaması...