Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
07:37
8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis'e geldi mi?
8. Yargı Paketi son durum gelişmelerine kilitlenen yükümlüler ve aileleri paketin konu başlıklarına dair araştırmalarına devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamalar doğrultusunda denetimli serbestlik, soyadı düzenlemesi gibi pek çok konunun gündeme geleceği belirlenen yeni yargı paketi genel af var mı sorusuyla da araştırılıyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği, maddeleri, taslağı nasıl, kapsamında neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, ayrıntılar…