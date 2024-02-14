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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 07:37

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis'e geldi mi?

8. Yargı Paketi son durum gelişmelerine kilitlenen yükümlüler ve aileleri paketin konu başlıklarına dair araştırmalarına devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamalar doğrultusunda denetimli serbestlik, soyadı düzenlemesi gibi pek çok konunun gündeme geleceği belirlenen yeni yargı paketi genel af var mı sorusuyla da araştırılıyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği, maddeleri, taslağı nasıl, kapsamında neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, ayrıntılar…

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis’e geldi mi?

8. Yargı paketi son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Meclis'e gelmesi beklenen kanun teklifi ile 60'tan fazla madde kabule sunulacak. TBMM onayı ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Yargı paketinin ne zaman yürürlüğe gireceği noktasında ise Bakan Tunç'tan açıklama geldi. Peki, 8. yargı paketi içeriği neler, çıktı mı, mahkumlara genel af var mı? İşte, detaylar...

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis’e geldi mi?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ ŞEKİLLENİYOR

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında 8. Yargı Paketi sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Tunç paketin çıkışına dair tarih aralığı da verdi.

İşte, konuşmadan başlıklar:

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8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis’e geldi mi?

60'TAN FAZLA MADDE GELİYOR!

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

"Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların."

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis’e geldi mi?

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak." ifadelerini kullanan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız."

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi içeriğinde neler var, Meclis’e geldi mi?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, denetimli serbestliğe dair şu sözleri kaydetti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

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