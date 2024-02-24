Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
09:47
8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?
Emeklinin bayram ikramiyesinden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 8. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri gelecek hafta Genel Kurul'a gelecek. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi birçok madde Genel Kurul'dan geçtiği takdirde Resmi Gazete sürecini beklemeye başlayacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı? İşte, son gelişmeler...