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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:47

8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?

Emeklinin bayram ikramiyesinden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 8. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri gelecek hafta Genel Kurul'a gelecek. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi birçok madde Genel Kurul'dan geçtiği takdirde Resmi Gazete sürecini beklemeye başlayacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı? İşte, son gelişmeler...

8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini almış durumda. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 67 maddelik kanun teklifi Genel Kurul'dan geçtiği takdirde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ ADALET KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLÜYOR!

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlandı. Her bir maddenin görüşüldüğü teklifte 67 madde bulunuyor.

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8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Komisyon görüşmelerinden önce konuyla ilgili açıklama yapan Cüneyt Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır."

8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?

İŞTE BEKLENEN DÜZENLEMELER:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin 8. Yargı Paketi maddelerine dair şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek, bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak"

8. YARGI PAKETİ içeriği ve maddeleri SON GELİŞMELER: 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, mahkumlara genel af var mı?

Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verileceğini kaydeden Zengin, "Anayasa Mahkemesi'ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yığılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara müessese olarak Tazminat Komisyonu'na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak" dedi.

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