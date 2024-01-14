8. Yargı Paketi maddelerinde son durum: Ceza ve infaz düzenlemesi... 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER OLACAK?

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

An itibarıyla beklenen maddeler şöyle: