Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:01
8. Yargı Paketi maddelerinde son durum: Ceza ve infaz düzenlemesi... 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?
Yargı maddeleri ve içeriği bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafıdan sunulacak kanun teklifi Meclis'e gelmeye hazırlanıyor. Ceza infaz düzenlemesinde son durum hükümlüler ve aileleri tarafından takip ediliyor. Öte yandan çalışmanın ilk aşamalarından bu yana gündeme gelen genel af var mı sorusu da geçtiğimiz günlerde Bakan Yılmaz Tunç tarafından yanıtlandı. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne, Meclis'e geldi mi? İşte, detaylar...