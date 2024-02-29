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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:08

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?

8. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Emeklilere 3 bin TL byaram ikramiyesini de içeren paket Meclis'e taşındığından gündemde yer arıyor. Genel af, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi gibi birçok konuyu barındıran paketin gündeme gelmesiyle birlikte birçok mahkûm ve mahkûm yakını "af çıkacak mı?" sorusunu cevap arıyor. 8. Yargı Paketiyle birlikte uzun yargılama, haksız tutuklama veya koruma tedbirleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri artık mahkemeler yerine doğrudan Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan tazminat komisyonlarına yapılacak. Peki, Af çıkacak mı, denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi şartları neler, yürürlüğe girdi mi?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?

Yeni Yargı Paketiyle birlikte birçok konu gündeme gelirken en başta af yasası gelişmeleri takip edilmeye başladı. Yergi reformu kapsamında ilk adım olan paket 43 maddelik torba yasayla meclise sunuldu. Gelişmelerin yakından takip edildiği 8. Yargı Paketi için son durum ne, Af çıkacak mı, denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi şartları neler, yürürlüğe girdi mi? İşte ayrıntılar

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM

8. Yargı Paketi Genel Kurul görüşmeleri devam ediyor. TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda '8'inci Yargı Paketi' olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39'uncu madde de kabul edildi. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.

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8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE KAPSAMI 2024

Düzenlemede ceza hukukunda iki yılı aşan yargılamaların komisyona taşınması olanağı bulunuyor. Bu başvuruların, 'soruşturma, dava açılması veya yargılama' sürecinde ya da en geç kesin karara bağlanmasından sonraki bir ayda yapılması gerekiyor. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat isteminde ise karar veya hükümlerin kesinleşmesinden sonraki üç ayda ve her halde kararların kesinleşme tarihini izleyen bir yılda başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular 9 ayda karara bağlanacak.

Teklifte kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili kurallar yeni baştan yazılıyor. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileri sigortacılık, çalışma mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal hizmetler alanında çalışan kurumlar da arşivleyebilecek. Bu yetkiyi, "sır saklama yükümlüsü kişiler ile kurumlar" kullanabilecek.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?

- Yeni düzenlemeyle adli para cezasının günlük 30 lira olan alt sınırı 100, üst sınırı 500 liraya çıkarılacak. Makul sürenin aşıldığı yargı süreçlerinde tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine doğrudan Adalet Bakanlığı'ndaki komisyonlara yapılacak.

- Hükümlülere otomatik vasi tayin edilmeyecek. Hükümlülere gerek görülürse kendi istekleriyle vasi atanacak.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulaması yeniden düzenleniyor. Sanığın kabul etmemesi durumunda HAGB kararı verilemeyecek. Ayrıca karara karşı temyiz yoluna gidilebilecek. Böylelikle, "lekelenmeme hakkı" kullanılabilecek.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?

- Kişisel veriler, Koruma Yasası'ndaki şartların varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki sektörler hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde yurtdışına aktarılabilecek. Özel nitelikli veriler, ancak kişinin açık rızasının bulunması halinde işlenebilecek.

- 100 ila 500 lira arasında uygulanacak adli para cezası, 1 Haziran 2024'ten sonra işlenecek suçlara uygulanacak.

- Silahlı bir örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme eylemi ayrı suç kabul edilecek. Bu suçu işleyenler hem müstakil eyleminden hem de örgüt suç işleme eyleminden ayrı ayrı ceza alacak.

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