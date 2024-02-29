Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:08
8. YARGI PAKETİ SON DURUM || Denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi… Yargı Paketiyle genel af çıkacak mı?
8. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Emeklilere 3 bin TL byaram ikramiyesini de içeren paket Meclis'e taşındığından gündemde yer arıyor. Genel af, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemesi gibi birçok konuyu barındıran paketin gündeme gelmesiyle birlikte birçok mahkûm ve mahkûm yakını "af çıkacak mı?" sorusunu cevap arıyor. 8. Yargı Paketiyle birlikte uzun yargılama, haksız tutuklama veya koruma tedbirleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri artık mahkemeler yerine doğrudan Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan tazminat komisyonlarına yapılacak. Peki, Af çıkacak mı, denetimli serbestlik ve infaz düzenlenmesi şartları neler, yürürlüğe girdi mi?