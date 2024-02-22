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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Denetimli serbestlik, adli para cezası... 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 07:36

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Denetimli serbestlik, adli para cezası... 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. yargı paketi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Yaklaşık 70 maddenin yer aldığı teklif, şimdi Genel Kurul adımında. Bu noktada denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi maddelerin bulunduğu yeni paketin yürürlüğe gireceği tarih için araştırmalar hız kazandı. Mahkum ve yakınları ise genel af var mı sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Denetimli serbestlik, adli para cezası... 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bu noktada yeni yargı paketi maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlük tarihi özellikle genel af bekleyen mahkum ve aileleri tarafından mercek altına alındı. Önemli düzenlemeler içeren paket, Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek Peki, 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, son durum...

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Denetimli serbestlik, adli para cezası... 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

SON DAKİKA: 8. YARGI PAKETİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak. Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.

Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilecek.

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8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Denetimli serbestlik, adli para cezası... 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek.

İcra ve İflas Kanunu'na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik sürede düzenleme yapılacak. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

Bu düzenlemeler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Denetimli serbestlik, adli para cezası... 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

KİŞİLİĞİN VEYA MAL VARLIĞININ KORUNMASI KRİTERİ

Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütleri"ne ilişkin düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliğe uyumlu hale getirilecek.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Özgürlüğü bağlayıcı ceza sebebiyle kısıtlanma kurumu değiştirilerek, ceza infaz kurumunda bulunma hali doğrudan doğruya kısıtlama nedeni olmaktan çıkarılıyor. Ergin kişilerin fiil ehliyetinin bulunduğundan hareketle iradeleri ön plana çıkarılarak kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün kısıtlanması esas olarak kendi isteğine bırakılırken, toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı bakımından hükümlünün kısıtlanması, kişiliğinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak bu konuda vesayet makamına takdir hakkı veriliyor.

Buna göre, kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği bulunmasa dahi kişiliğinin veya mal varlığının korunması bakımından gerekli görülmesi halinde kısıtlanabilecek. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, hapis cezasının infazına başlandığını derhal vesayet makamına bildirecek. Vesayet makamı karar vermeden önce hükümlüyü dinleyecek. Kanun'un kayyumluğa ilişkin hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu düzenleme için de uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi kararı gereğince Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya karar verilebilmesi için aranan resmi sağlık kurulu raporunun temini amacıyla, yasanın "usul" başlıklı madde hükümlerine başvurulabilecek.

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Denetimli serbestlik, adli para cezası... 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

VESAYETİN SONA ERDİRİLMESİ

Anayasa Mahkemesi kararı bağlamında Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilecek.

Kişiye gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilecek ve gerektiğinde kişi, hekim ön raporu üzerine en fazla 20 gün süreyle sağlık kuruluşuna yerleştirilebilecek. Hekim ön raporu üzerine verilen yerleştirme kararı derhal ilgiliye ve yakınlarına bildirilecek. İlgili veya yakınları, bu karara karşı bildirimden itibaren 10 gün içinde denetim makamına itiraz edebilecek. Yapılan itiraz, kararın icrasını durdurmayacak. İtiraz, denetim makamınca ivedilikle karara bağlanacak.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hapis halinin devamı süresince vesayetin sona erdirilebileceği haller düzenleniyor.

Buna göre, özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin hukuka uygun bir şekilde sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkacak. Hapis halinin devamı süresince vesayetin sona erdirilmesi, toplam 5 yıldan az olan hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin isteminin bulunması ve toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin talebi üzerine kişiliğinin veya mal varlığının korunması sebebinin ortadan kalkması halinde mümkün olacak.

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