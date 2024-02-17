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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi son durum: Meclis'te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 09:36

8. Yargı Paketi son durum: Meclis'te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri çalışmanın Meclis'e gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bakan Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslağı TBMM'ye sundu. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi birçok madde Genel Kurul'dan geçtiği takdirde Resmi Gazete sürecini beklemeye başlayacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı? İşte, son gelişmeler...

8. Yargı Paketi son durum: Meclis’te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. Yargı paketi son durum gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor. Meclis'e gelen kanun teklifi yürürlük tarihi gündemde. Bakan Tunç'un açıklamaları doğrultusunda şekillenen süreçte son adım tamamlanıyor. Şimdi sırada çıkacak maddelerin Meclis adımını tamamlaması bekleniyor. Peki, 8. yargı paketi içeriği, maddeleri ve kapsamı nedir, çıktı mı, genel af var mı? İşte, detaylar...

8. Yargı Paketi son durum: Meclis’te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ MECLİS'TE!

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

Bakan Yılmaz Tunç liderliğinde hazırlanan teklifte içerik ve kapsam gündemde.

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8. Yargı Paketi son durum: Meclis’te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ, MADDELERİ, KAPSAMI

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

"Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların."

8. Yargı Paketi son durum: Meclis’te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak." ifadelerini kullanan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız."

8. Yargı Paketi son durum: Meclis’te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, denetimli serbestliğe dair şu sözleri kaydetti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

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