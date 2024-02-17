Giriş Tarihi: 17.02.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
09:36
8. Yargı Paketi son durum: Meclis'te! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman çıkacak, genel af var mı?
8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri çalışmanın Meclis'e gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bakan Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslağı TBMM'ye sundu. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi birçok madde Genel Kurul'dan geçtiği takdirde Resmi Gazete sürecini beklemeye başlayacak. Peki; 8. Yargı paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı? İşte, son gelişmeler...