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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 08:13

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?

8. yargı paketi 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Emeklinin bayram ikramiyesinden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 8. Yargı Paketi'nin Genel Kurul Görüşmeleri başlıyor. Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 8'inci Yargı Paketi, 43 maddelik torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Peki, 8. Yargı paketi yürürlüğe girdi mi, ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af var mı yok mu? İşte, detaylar.

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?

8. Yargı Paketi 2024 maddeleri ve içeriği ile genel af çıkacak mı, son durum ne takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı paketinin Meclis'e geleceği tarih için şubat sonunu işaret etmişti. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yargı var. 8'inci Yargı Paketi'nin Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlıyor. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de Meclis gündeminde olacak. Peki 8. yargı paketi yürürlüğe girdi mi, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı? İşte Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği.

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

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8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ BU HAFTA BAŞLIYOR!

Adalet Komisyonu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin kabul edilmesi sorulan Bakan Tunç, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerin yapılacağını belirterek, "Burada yargı hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması, yargının hızlandırılması, hak arama yollarının genişletilmesi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli düzenlemeler var. Paket, seçim takvimi nedeniyle Meclis'in çalışma takımı nedeniyle 2'ye ayrıldı.

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?

Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'nda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. Bunların da bu süreçte seçimden sonra değerlendirileceğini umut ediyoruz. Tabii şu anda Adalet Komisyonu'nda, yaklaşık 41- 42 maddelik bir kanun teklifinin komisyonda görüşmeleri tamamlandı. Genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Burada ana hatlarıyla özellikle yargıyı hızlandıracak, özellikle sadeleştirmeye yönelik önemli düzenlemeler var. İstinaf, temyiz ve itiraz sürelerinin çok farklı farklı süreler, 7 günlük, 8 günlük, 15 günlük 1 haftalık süreler var.

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?

Tüm bunları ortadan kaldırıyoruz. Artık istinaf, itiraz ve temyiz süreleri, bütün dava 2 hafta olarak belirliyoruz. Bütün davalar bakımından itiraz, istinaf ve temyiz süreleri 2 hafta olarak belirlenecek." diye konuştu.

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