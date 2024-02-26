8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?

8. Yargı Paketi 2024 maddeleri ve içeriği ile genel af çıkacak mı, son durum ne takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı paketinin Meclis'e geleceği tarih için şubat sonunu işaret etmişti. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yargı var. 8'inci Yargı Paketi'nin Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlıyor. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de Meclis gündeminde olacak. Peki 8. yargı paketi yürürlüğe girdi mi, ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı? İşte Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği.