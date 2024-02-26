Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
08:13
8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMELERİ SON DURUM: Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, genel af çıkacak mı?
8. yargı paketi 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Emeklinin bayram ikramiyesinden, infaz düzenlemelerine kadar birçok önemli başlığı içeren 8. Yargı Paketi'nin Genel Kurul Görüşmeleri başlıyor. Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 8'inci Yargı Paketi, 43 maddelik torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Peki, 8. Yargı paketi yürürlüğe girdi mi, ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af var mı yok mu? İşte, detaylar.